据印度媒体报道，本周早些时候，印度社交媒体平台 Koo 获得一轮 3000 万美元增长轮融资。这轮融资由老虎基金领投，未来资产、IIFL 及现有投资者 3one4 Capital、Blume Ventures、Accel 参投。尽管该公司尚未公布其在这一轮投资中的估值，但有知情人士表示，Koo 在本次融资中的估值为 1.5 亿美元。

Koo 成立于去年 3 月，有着印度版 Twitter 之称。Koo 支持英语及其他 6 种印度当地语言。据 TechCrunch 指出，Koo 的用户界面、logo（Koo 的 logo 为小黄鸟）和社交分享机制与 Twitter 惊人地相似。目前，Koo 的平台上拥有超 600 万用户。Koo 曾在本月时曾指出，其目标是希望达到 1 亿次下载。

Koo 在今年 2 月份时完成了410 万美元的 A 轮融资，Accel、Kalaari Capital、Blume Ventures、Dream Incubator、3one4 Capital 在此轮中对其参投。据悉，在 A 轮融资中，Koo 的估值为 2500 万美元。加上此次的最新融资，Koo 迄今一共获得了近 4000 万美元融资。

Koo 的母公司为 Bombinate Technologies（Bombinate Technologies 另外还运营着一个 “印度版的知乎”——Vokal），而 Bombinate Technologies 曾获得过顺为资本的投资。不过在今年 3 月，顺为资本退出了对该公司的投资，其 9% 的股权被 Bombinate Technologies 的其他投资者所收购。

上月初，有媒体指出Koo 正在与老虎基金洽谈，希望筹集一轮 2500 到 3000 万美元的融资。本次消息则证实了这一传言。值得一提的是，当时 Koo 曾表示，希望用新的融资为其应用添加 22 种语言的支持，并计划于今年内完成。

另一方面，作为 Koo 本次融资的背景，Koo 的竞争对手 Twitter 近期在印度颇为不顺。今年 2 月，印度政府要求Twitter 对其平台上一些涉及评论莫迪农业新政的账号进行封锁屏蔽，Twitter 在进行屏蔽后又对其中的部分进行了解封。随后，印度当局向 Twitter 发出了更加严重的警告，并于本周突袭了 Twitter 的印度办公室。

同时，据志象网指出，在今年 2 月份，印度政府发布了针对社交媒体言论监管相关的行政文件《中介机构指导方针》（Intermediary Guidelines），该规定给了社交媒体平台 3 个月时间的期限以成立以印度官员为主导的内容监管委员会。Twitter 在本周表示，这一时间并不够用，希望印度当局再额外提供 3 个月的延期。

目前，Twitter 在印度拥有超 7500 万用户（而据印度政府估计，Twitter 在印度拥有约 1.75 亿用户）。

自 Twitter 与印度当局的风波愈演愈烈之后，Koo 在当地的受欢迎程度明显增加。彭博社指出，仅在 4 月份期间，Koo 就新增了 100 万用户，而这一势头也将随着多位印度政局高层人物的加入变得更加强劲（且这些政局高层也在鼓励其关注者加入到 Koo）。

Koo 的联合创始人兼首席执行官 Aprameya Radhakrishna 在本次融资中表示，希望 Koo 在未来几年内发展成为世界上最大的社交媒体平台之一，而老虎基金是实现这一梦想的不二合作伙伴。