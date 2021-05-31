近日，《中国区块链发展战略研究》工作组 “发现 100 个中国区块链创新应用” 栏目发布首个案例 “信证链”，该应用基于浙江大学区块链团队产学研合作成果，由宁波标准区块链产业发展研究院作为组织节点发起，致力于为广大用户提供便捷的公信力背书服务。

随着中国社会信息化程度的不断深入，互联网在带给人们快捷便利的同时，也在形成巨大的信任鸿沟。例如，近年来随着网约车的流行和普及，网约车平台的乘客安全问题也备受社会关注。为了更好地保障乘客权益，各大平台也相继推出一系列严格的审查措施，要求司机提供无犯罪记录、无吸毒史等一系列证明。然而，如何开具这些证明，如何异地开具证明，如何保证开具的证明不受篡改等问题，却也难倒了很多网约车司机，同时也是平台自身难以解决的。

信证链为解决这个难题提供了可行的思路。区块链技术是一种点对点传输、分布式存储、共识机制、智能合约、加密算法共同构成的技术，它以算法信任取代人为信任，具有不可篡改、可追溯、隐私保护、自治管理等技术特点，有着平等互信、安全可控、协同互利的应用价值。在全国范围内，信证链在公证处、政府、企业以及司法机构之间建立了可信数据共享和业务协同网络，旨在实现 “一地发起，全国协同，数据可信，服务创新”。

以网约车司机的故事为例，信证链依托遍布全国各地的公证机构，有效地实现了异地无犯罪记录核实。司机无需离开户籍所在地，就可以通过信证链提出无犯罪记录申请，通过公证处之间的跨地域和跨机构数据协同查询和追溯功能，直接获取带有公证处和区块链双重背书的证明，大大节省了奔走多地的成本。

当然，网约车司机只是需要解决 “如何证明我是我”、“如何证明我做了什么”、“如何证明我没有做什么” 的用户群体的一个缩影。

在区块链 “信任的机器” 与公证处公信力的双重加持下，信证链还可以为异地取证、差旅验真、金融助贷、异地取证、企业背调、婚姻信息、工商信息、人事档案、房产登记、户籍信息、工作经历、犯罪记录、学历学位等信息提供有针对性的公信力背书。

目前，北京市长安公证处、上海市卢湾公证处、杭州市杭州互联网公证处、武汉市尚信公证处、成都市蜀都公证处、昆明市国正公证处、宁波市鄞源公证处（排名不分先后）已经加入信证链成为业务节点，实现了服务上架、异地协同、能力开放三大功能，正在为社会经济活动提供更多新型信证服务。

信证链的构建，实现了公证公信力与区块链技术的双向赋能，一方面，区块链使公证行业链上链下数据的可信协同和异地数据的可信协同成为可能，另一方面，公证加持弥补了区块链技术在上链前数据真实性审核上的缺失。

信证链构建起了真实世界与数字世界的无缝衔接和映射，将真正成为可信、安全、高效的分布式协作基础设施，为数字社会搭建起坚实的信任基石，服务于更高层次的民生与经济需求。