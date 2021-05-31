AI+服装柔性供应链公司飞榴科技于 2021 年三个月内连续完成 A1、A2 两轮融资，金额合计超 2 亿人民币。其中 A1 轮由 GGV 纪源资本领投，字节跳动跟投；A2 轮由高瓴创投领投，双湖资本、渶策资本跟投，老股东 GGV 纪源资本、字节跳动继续参投、A 轮之前领投方软银中国继续追加参投。山景资本担任独家财务顾问。

飞榴科技于 2016 年创立，致力于 AI 技术在服装供应链领域的应用，目前已为国内数千家服装工厂、设计师、主播、品牌客户等提供 “小单快反” 的 SaaS 产品和 S2B2C 供应链服务。该公司一方面帮助品牌客户和中小 B 订单客户迅速匹配工厂，另一方面赋能传统成衣工厂降本增效，实现 5 天出样、7 天生产、3 天极速翻单，生产转款效率至少提升 30 %。

飞榴科技的业务领域包括服装全品类，客户中不乏阿迪达斯、耐克、斯凯奇、Kappa 等品牌，以及 SheIn 等全球电商平台。同时，飞榴也在积极布局直播渠道，已为多家 MCN 机构、数百个中小主播、若干淘品牌网红品牌等提供了快反供应链服务。

作为一家 to B 企业，飞榴科技目前的商业模式是向合作的中小 B 用户收取一定比例的服务费和 SaaS 费用。对于未来的增长预期，由于服装行业市场规模巨大，年总量超 4 万亿，其中服装销售规模超 2 万亿，成衣制造环节约 1 万亿。光在 “小单快反” 上的需求就达到千亿人民币以上。飞榴科技预计今年的业务营收会达到 10 倍以上。

对于 A 系列融资，飞榴科技的创始人费翔博士表示，将主要用于团队的建设、产品的研发和迭代、市场的推广。目前，飞榴科技业务范围覆盖全国 60 个城市，在武汉、广州、杭州、青岛、无锡、湖州等地分别设有研发和营销中心，合作云工厂达 1000 多家，基本涵盖服装全品类生产制造。飞榴科技还在积极布局海外，以实现 “世界是我们的工厂，让做衣服更简单” 的愿景。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。