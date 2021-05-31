近日，由上海钧正网络科技有限公司申请的 “一种服务业务的匹配方法、装置、计算机设备和存储介质” 和 “处理方法、装置、计算机设备、存储介质及车辆调度系统” 两项发明，双双获得由国家知识产权局颁布的发明专利授权通知。据了解，两项发明专利分别应用哈啰顺风车和哈啰打车业务，将分别提高顺风车的司乘匹配效率和网约车的运力调度能力等。

哈啰大脑匹配引擎 2.0 增加 “智能推荐助手”

共享出行已经深入到人们生活中，顺风车平等互助合乘的模式既提高了人们出行的便利度，也降低了司乘双方的出行成本。然而，司乘双方在使用顺风车服务的时候，通常会存在大量相同的行程，当订单量在同一时间段数量很大的时候，后端服务器需要及时计算出每个订单对应的匹配方，对于频繁使用的司乘用户来说，服务匹配会存在一定的滞后性，这间接影响了用户体验。

“一种服务业务的匹配方法、装置、计算机设备和存储介质” 这项发明，旨在通过司乘双方的历史发单行为，去分析并得到双方的出行特征，动态去计算下一时间的出行行为，并双向智能推荐同行顺路的车主或乘客，相当于平台用户的一个 “智能推荐助手”。

据了解，目前哈啰顺风车后台每天收到海量行程数据。该专利允许后台通过地理信息有效过滤出相关度比较高的行程；并通过哈啰大脑匹配引擎 2.0 秒级计算匹配结果并个性化地推荐给司乘双方。

该项专利的发明人、哈啰普惠用车研发后端开发专家卢建介绍，从司乘双方特征行为分析是比较零散的，例如其在平台上的注册特征、完单情况、出行路线偏好等。而本专利正是基于这一背景提出的，“哈啰顺风车的匹配引擎一直在优化，目前已经进化为匹配引擎 2.0。因为用户的行为特征分析相对复杂，匹配的过程也会更为复杂。目前基于哈啰匹配引擎 2.0 的推荐引擎，会更加精确。” 卢建表示。

新构建的哈啰大脑匹配引擎 2.0，基于深度学习算法，会更加个性化、智能化地提供更加合理的行程推荐。

通过本专利，假如一名车主发出从上海人民广场到虹桥火车站的行程，在行程中会自动搜寻以该司机为圆心、一定半径范围内的顺路乘客（具体半径会根据拥堵情况等动态调整）。为了保证在行驶中的用户体验，从司乘发单到计算匹配结果并个性化推荐给用户，整个计算需要在 200 毫秒内完成。实时路况的变化都会带来司乘行程路线的变化，也会带来基于不同路线上匹配对象的变化。

哈啰出行 4 月 24 日提交的招股书显示，2020 年，哈啰顺风车总交易额为 70 亿元，是中国第二大顺风车交易平台。2020 年末，哈啰顺风车已经累积了 2610 万交易用户和近千万注册司机。

预测网格供需比并进行运力调度

“处理方法、装置、计算机设备、存储介质及车辆调度系统” 这一发明则是为了解决哈啰打车不同区域的供需平衡问题，能够基于深度学习进行供需预测并平衡运力，从而让各个区域的用户都能更快地打到车。目前哈啰打车业务已先后在广东省中山、惠州、河源、汕尾四个城市上线。

在该专利中，哈啰打车后台将运营区域划分为若干网格，通过神经网络模型和深度学习，考量不同网格某一个时刻的订单、运力和路况情况，从而预测每个网格未来某段时间的供需比情况，并根据供需比进行一定的供需干预行为，如价格干预、运力调度、营销干预等。

该专利从多个维度进行供需匹配，在供需匹配过程上，司机的定位实时上报并立刻上传哈啰大脑匹配引擎 2.0。某一时刻，乘客发起从 A 到 B 的出行请求，后台拿到这一数据会立刻和池子里基于某些条件选定的司机进行匹配。匹配会考虑因素包括距离、顺路度、实时路况、乘客特征及偏好、司机注册特征及平台行为特征，整个匹配的过程也在 200 毫秒内完成。

司乘匹配背后也包含个性化特征匹配，如个别用户可能只喜欢某一类车型、某一种类型的司机。女性用户在深夜十一、二点，可能对车型和司机的要求比较高，这都需要进行个性化匹配。