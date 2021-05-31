近日，生命科学领域数字化转型服务商明度智慧宣布完成超 3 亿元 B 轮战略融资，其中招商健康战略领投 2.5 亿元、中新产投等跟投。本轮融资资金将主要用于公司持续投入研发与创新，补强医药、研发、业务等方向行业专家和高端人才，进一步开拓市场，加深行业数字化渗透。

2019 年，明度智慧完成人民币近亿元 A 轮融资，由国科嘉和领投，红星众盈、浙江北大创投跟投。

明度智慧成立于 2017 年，是一家旨在为制药企业提供从研发到生产的全生命周期解决方案的数字化转型服务商。该公司以 “守护每一份药、守护每位患者” 为使命，聚焦医药研发、生产数字服务全价值链，助力合作伙伴实现数字化、智慧化转型。

该公司的核心业务包括为医药企业提供药物智能研发一站式服务平台（包含科学数据管理 SDMS、电子实验记录本 ELN、项目管理 PPM、电子化注册申报 eCTD 等）以及医药智造平台（包含生产制造执行系统 MES、EBR、WMS、LIMS、底层自动化控制、SCADA 等）。迄今为止，明度已经服务了包括上药集团、丽珠集团、华润三九、扬子江、华海药业、贝达药业、华东医药、绿叶制药、三生制药、博腾股份在内的超过 100 家的国内药企。

目前，明度智慧针对药企研发、生产推出相关数字化产品和服务，核心是帮助药企：①通过大数据、算法、AI 等技术，强化研发管理，智能化实验室数据，提高研发效率；②通过智能控制和制造执行系统部署，提高制药合规水平，优化产量和产出，促进质量控制更积极，同时沉淀数据改进工艺寻找黄金批次。

据明度团队介绍，明度是目前国内唯一一家能够实现为药企提供从研发、生产自动化与控制、MES、WMS 等整体解决方案的公司，这些整体解决方案由公司的 Xelerator SmartLab 智能研发平台、MindownIn Pharma 医药智造平台来实现。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。