瑞莱谱（杭州）医疗科技有限公司（简称 “瑞莱谱医疗”）近日完成数千万元 A+轮融资。本轮融资由三正健康投资领投，老股东君联资本、华盖资本、辰德资本继续追加投资。据悉，瑞莱谱医疗本轮融得资金将主要用于公司液相色谱串联质谱产品管线的研发和原有产品的升级及产能扩充。

质谱分析作为高端检测分析技术，兼具高灵敏度和高特异性的优势，同时该技术还具有分析速度快、可多指标检测等特点，因此在生命科学和临床检测领域有广阔的应用前景。相较于国外半个世纪的发展历史，中国质谱技术起步较晚，尤其在临床检验领域中的应用更是滞后。近年来，临床市场对质谱技术认知度的不断成熟与检测需求的日益激增，推动了我国相关领域对质谱仪器技术及其配套试剂盒的持续投入，极大的推进了临床质谱的国产化进程，扭转了核心设备长期受制于人的不利局面。

2021 年 4 月 23 日，瑞莱谱医疗推出的基于质谱原理的国内首台原研微量元素分析仪 Inspector SQ60（采用国际先进的电感耦合等离子体质谱技术）产品取得了浙江省药监局颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证》。

为了提高临床检验实验室管理水平、生物安全性、结果可靠性，并节约人力资源和医疗成本，高效高质的临床质谱流水线的研发刻不容缓。据瑞莱谱医疗创始人郑毅透露，下一代微量元素分析平台，即国内首条临床质谱模块化流水线系统，已经投入研发，预计明年面世。作为引领临床质谱行业高速发展的 IVD 企业，瑞莱谱医疗始终坚持体外诊断试剂和仪器同步发展。目前公司已有的体外诊断试剂覆盖了目前两大重要应用方向，包括妇幼健康（微量元素，维生素，游离脂肪酸，胆汁酸，甾体激素等）和慢性病管理（血药浓度监测，儿茶酚胺及代谢物，原醛症指标，肿瘤标志物筛查等），已申请注册/备案试剂盒近 30 个。

据悉，瑞莱谱医疗已布局全国 20 多个省/市/自治区，已经为几十家国内顶级三级甲等医院提供临床质谱平台一体化解决方案。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。