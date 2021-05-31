近日，机器人领域企业珞石机器人宣布完成 2 亿元 C+轮融资。本轮融资由深创投集团和远翼投资联合领投。截至目前，珞石机器人 C 系列融资额累计超 3 亿元。本轮融资完成后，资金将进一步用于公司新产品的研发、行业应用推广以及商业化交付。

此外，据相关负责人透露，本轮融资过后，珞石机器人研发团队正在大力研发的新一代自主知识产权 xCore 控制系统即将面世。xCore 控制系统在 “快速、精准、柔顺、协同、智能” 等性能需求上实现了全面升级，届时搭载 xCore 控制系统的珞石机器人可同时支持工业和协作两条产品线，具备与全球尖端机器人企业同等的技术性能水平。

珞石机器人成立于 2014 年，致力于新一代柔性协作机器人、高性能工业机器人及高端智能装备的技术研发与开拓创新，业务涵盖汽车零部件、3C 电子、精密加工、医疗、科研等垂直领域，以自主知识产权的高性能控制系统作为切入点，融合先进的软硬件技术与人机交互技术，为客户提供高效、可靠、易用的机器人产品以及行业应用解决方案。

在产品上，珞石的高性能工业机器人 XB 系列已实现负载 4-25 公斤的全产品矩阵，搭载珞石自主研发的 Titanite 高性能控制系统，拥有高精高速性能。柔性协作机器人 xMate 系列采用全新的直接力控制技术，每个关节内置高精度扭矩传感器，在安全、易用、好部署等协作特性上有着全面提升，非常适合有力控需求的精密装配、器件插拔测试以及医疗手术辅助等场合。

珞石机器人在汽车零部件、3C 等机器人应用的成熟场景不断深耕，已与法雷奥、舍弗勒等全球汽车行业知名 Tier1 和小米、步步高等 3C 领域客户展开了密切合作。在难以实现自动化的传统制造业，珞石机器人也分别做出了自动化应用难点的重大技术突破：五金刀剪场景，珞石机器人已在张小泉、十八子、美珑美利等龙头刀具企业落地，赋能传统制造业；缝制场景，与包括阿里 “犀牛智造” 在内的全球最大的针织服装制造商、国产内衣服饰龙头、中国缝制设备行业龙头等十数家企业达成合作，成为国内唯一攻克机器人与缝纫机速度协同控制难题的企业。

此外，珞石机器人也在开拓医疗、商业等新兴场景，并已做出成效。其柔性协作机器人 xMate 以及基于 xMate 的关节置换手术应用、遥操作远程超声应用、肿瘤穿刺单元等一系列前沿科学技术和解决方案陆续在医疗场景落地。

谈及融资，珞石机器人 CEO 庹华表示，未来，珞石机器人将继续坚持把技术和产品放在第一位，将产品、技术、人才和品牌作为公司长期核心竞争力。同时，珞石机器人将继续加码各个领域的研发投入，聚焦客户实际场景，帮助客户挖掘更长期、更深层次的需求，为客户提供全面的行业应用解决方案。此外，庹华也透露，融资完成后，珞石机器人也将持续拓展海外市场，不断以优质的产品和服务帮助全球用户匹配更广泛的自动化难题，为中国出海企业以及海外用户更好打通商业链路，实现多产业联动升级。

同时，为进一步提升研发、生产、销售的全链条综合能力，除北京总部研发中心，现有山东生产基地，以及苏州、深圳设有的分公司外，珞石机器人正在山东全力建设规模 3 万平、产能预计超万台的创新智能制造产业园区，预计于今年 10 月份正式投入使用。新园区将提高珞石客户响应速度，完善商业闭环，并释放出更多的智能制造产业化落地潜力，助推珞石发力全球市场。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。