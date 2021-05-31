5 月 31 日，十月稻田农业科技有限公司宣布完成 14.5 亿元人民币 B 轮融资，本轮融资由红杉资本中国基金和云锋基金联合领投，CMC 资本、泰合资本跟投，老股东启承资本超额跟投，泰合资本担任独家财务顾问。2020 年，公司率先引入消费基金启承资本 3 亿元 A 轮投资，两轮合计 17.5 亿的融资额创造了国内近五年基础食材领域融资金额的最高纪录。

十月稻田是来自生态东北的高品质健康食粮领导品牌，坚持为消费者提供当季新鲜、高品质、高性价比的食粮；坚持产地直采，订单式生产模式，构建大米、杂粮两大品类；通过线上线下全渠道销售十月稻田、柴火大院、福享人家、五谷宣言等品牌产品。十月稻田 2017 年到 2020 年期间年复合增长率达 60%，在 2020 年疫情期间，其销售额同比增长达 80%。

十月稻田集团创始人王兵表示：“十月稻田在东北建设十大产业基地，打造供应链，延伸产业链。以阿米巴组织形式构建营销端和大中台两大赋能平台，在网络协同、数据智能时代，用在线化，数字化打造农业互联网与消费互联网的新商业模式。”

红杉资本全球执行合伙人沈南鹏表示：“大行业有大机会，农业的现代化与品牌化需要有信念感的企业家。红杉中国看好十月稻田在全产业链的积淀，期待和十月稻田团队一道，用新渠道与新品牌赋能新农业，为农民增收致富创造真价值。”

云锋基金联合创始人、主席虞锋表示：“云锋基金持续关注消费和产业互联网的升级机会。过去 10 年，十月稻田坚持长期投入农业供应链的现代化，并围绕消费者需求持续迭代全渠道的能力，为品牌化的发展奠定了坚实的基础。我们非常看好十月稻田团队强大的学习能力和创业初心，期待能助力公司一起，在新农业领域打造一家令人尊敬的消费品牌。”

CMC 资本合伙人兼首席投资官陈弦表示：” 十月稻田作为中国领先的中高端大米杂粮品牌，伴随着新一代消费者购买习惯的变化，过去十年在线上积累了大量的粉丝，并且在新零售多渠道快速发展，同时深耕上游供应链。CMC 资本很高兴成为本轮的投资人，我们非常看好十月稻田广阔的市场空间和结构性的机会，也期待未来能持续助力十月稻田品牌的进一步成长。”

启承资本创始合伙人常斌表示：“我们认为十月稻田是从老百姓餐桌生长出的新一代国民消费品牌。公司植根于中国农业供应链现代化，发展于以京东为代表的消费渠道变革，成就于为消费者贡献优质安全食粮的坚持。符合启承 “超级供应链+超级渠道” 催生超级品牌的投资逻辑。而创始人组建的互联网化的年轻团队和高效组织形态让十月稻田没有错过任何一个时代赋予的机遇。我们在 2020 年疫情期间赶赴东北调研，有幸成为公司第一个投资人，并连续两轮持续加注。未来我们和创始团队以及新股东共同期待十月稻田为一亿家庭的餐桌端上一碗健康食粮。”

泰合资本管理合伙人胡文钦表示：“民以食为天，十月稻田作为服务上亿家庭用户的国民级食品品牌，代表着产业互联网和国计民生赛道的全方位融合与创新。十月稻田人洞悉消费趋势，深耕产业链，从产地、流通、技术、组织上全面提升产业效率，构建了深厚的全链条壁垒，必将在中国新农业和新消费里书写全新的历史。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。