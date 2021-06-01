6 月 1 日， 蚂蚁集团自研数据库 OceanBase 宣布正式开源，并成立 OceanBase 开源社区，社区官网同步上线。

数据库是基础软件皇冠上的明珠，也是每一家公司业务系统的核心。传统的开源数据库从性能、可用性、安全性上与实际的企业级业务应用诉求存在不小的差距。据了解，开源已经上升为 OceanBase 重要的技术战略。

OceanBase 数据库创始人阳振坤表示，蚂蚁自研数据库 OceanBase 致力于打造企业级开源数据库，同时与合作伙伴一起紧密合作，快速发行商业版本，满足行业客户对数据库高性能、高可靠、融合处理的业务诉求。分布式关系数据库 OceanBase 由蚂蚁集团自主研发，历经阿里巴巴和蚂蚁大规模业务场景的长时间考验。从 2017 年开始，OceanBase 的技术服务对外输出，覆盖金融、交通、通信、能源、公共事务等领域。据了解，开发者在开源社区能够完整使用 OceanBase 数据库内核。此次开源采用业界通用 Open Core 模式。开源范围包含数据库内核、分布式组件和接口驱动，并提供完整的 SQL 引擎、事务引擎和存储引擎，支持多副本、分布式事务、高性能、扩展能力、故障恢复、优化器、多活容灾、语法兼容等核心技术，开源 300 万行代码。

OceanBase 采用木兰公共协议 MulanPubL-2.0 版，协议允许所有社区参与者对代码进行自由修改、使用和引用。OceanBase 社区同时成立了技术委员会，欢迎所有开发者贡献代码和文档。

“越来越多优秀的产品加入到开源社区，有利于我国开源生态的建设以及开源人才的培养。” 北大计算机系教授、木兰开源许可证主要发起人周明辉表示，中国从开源社区中受益良多。目前我们有更多的能力，那我们就可以承担多一点的责任，让开源界、让世界更好。阳振坤透露，“希望更多贡献者加入，共同构建一个能够融合多元化技术架构的企业级开源数据库社区。OceanBase 开源版将于商业版共同演进，愿和全球开发者、伙伴共同演化出丰富的数据处理产品，促进社区的繁荣。”