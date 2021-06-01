整合全球创投力量，助力亚太深度复苏。BEYOND 国际科技创新博览会以科技创新及其对社会各产业的影响力为焦点，聚焦前沿科技，展现科技在现今和未来社会各行业的影响力，而科技和创新是离不开资本的助力和支持的，为促进国际化交流，搭建以创新为核心的资本网络，助力创新事业发展。于 8 月 26-28 日在澳门举办的首届 BEYOND 国际科技创新博览会上特设立 BEYOND 投融资环节，其中包含国际投融资峰会和国际资本对接会，汇聚全球一线风险投资基金，倾听资本的声音，关注资本的动向，推动全球创新生态发展。

BEYOND 重磅推出国际投融资峰会，探索冲破周期束缚的新途径

全球性疫情风波已经发生了足足一年有余，在这个翻涌诡谲的异变周期，一系列问题交织在了一起，形成一头巨大的 “灰犀牛”。疫情的爆发也许也正在迎来一种全新的增长模式，相信敏锐的资本也会因势利导，探索新的方向与出路。拥抱创新的未来，聆听重要的声音，共同探索冲破周期束缚的新途径。BEYOND 国际投融资峰会将围绕全球投资新趋势，Corporate VC(CVC)，跨境投资，私募市场，主权基金等话题展开讨论和分享。

BEYOND 倾力打造国际资本对接会，促进资本与创新高效交流

遭遇了 2020 年的资本低谷，2021 年融资环境显著回暖、并变得相对宽松。一季度共发生 2019 起融资事件，同比 2020 年增长 70.7%；一季度披露的融资金额共有 8409 亿元，同比增长 185.8%。随着疫情的平息与新一段经济周期的临近，BEYOND 依然看好市场的发展潜力，针对性地搭建了一个高效的投融资平台——“BEYOND 国际资本对接会”，将以现场一对一和线上连线的形式同时展开，到场创业者可以根据自身条件去寻找到与之契合的投资机构进行一场面对面的直接交流。BEYOND 国际资本对接会期望参与企业是：

● 已生产出原型产品的创业团队

● 目前仅面向农业与食品科技、绿色经济/节能环保、医疗、健康、生命科学、未来出行、智慧城市、5G 物联网、金融科技、智慧生活、消费升级、未来科技行业

首批投融资峰会嘉宾公布，顶级投资人倾情加盟

BEYOND 国际科技创新博览会自公布推出投融资环节以来，受到了国内外投融资领域的密切关注，目前已正式确认嘉宾包括：IDG 资本创始董事长熊晓鸽先生、创新工场董事长兼首席执行官李开复博士，更多国内外知名投资机构和投资人也将近期逐一揭晓。

咨询投融资环节相关合作请联系：shengli@technode.com

投融资峰会嘉宾

（顺序不分先后）

熊晓鸽

IDG 资本创始董事长

1993 年，熊晓鸽将 IDG 资本引入中国，率先在中国开展风险投资业务。迄今为止，IDG 资本在全球已投资近 1000 家优秀企业，其中已有超过 200 家企业通过在美国、欧洲、中国香港、中国大陆资本市场 IPO 或 M&A 形式成功实现退出。在美国及欧洲，IDG 资本投资了传奇影业、Circle、Ripple、Farfetch、Moncler、Zoox、Acne Studio 等知名企业；在中国，IDG 资本扶植了腾讯、百度、拼多多、爱奇艺、美团、美图、小米、哔哩哔哩、宜信、携程、奇虎 360、如家、汉庭、乌镇、古北水镇、九安医疗等众多企业成长为中国乃至全球的行业翘楚；在亚太其他国家和地区，雷蛇、Gentle Monster 也获得了 IDG 资本的投资。

#关于 IDG 资本

IDG 资本是全球领先的私募股权投资机构，于 1993 年起率先在中国开展风险投资业务。经过近 30 年的发展，公司业务现已遍布欧美及亚太地区，目前在纽约、波士顿、伦敦、北京、上海、香港、首尔、河内等 5 个国家的 13 个城市设有办公室，累计管理资产超过 1500 亿人民币。IDG 资本重点关注互联网与高科技（TMT）、新型消费及服务、文化娱乐、医疗健康、先进制造及清洁能源等领域的领先企业，投资范围覆盖初创期、成长期、成熟期及并购重组等各个阶段，投资规模从上百万美元到上亿美元不等。

李开复博士

创新工场董事长兼首席执行官

创新工场人工智能工程院院长

李开复博士于 2009 年创立创新工场，担任董事长兼首席执行官，专注于科 技创新型的投资理念与最前沿的技术趋势。十多年来创新工场已经投资逾 400 个创业项目，管理总额约 160 亿人民币的双币基金。2016 年秋季创办创新工场人工智能工程院，致力于利用最前沿的 AI 技术为企业提供人工智能产品与解决方案。

在此之前，李开复博士曾是谷歌中国全球副总裁兼大中华区总裁，担任微软全球副总裁期间开创了微软亚洲研究院，并曾服务于苹果、SGI 等知名科技企业。

#关于创新工场

创新工场是由李开复博士于 2009 年 9 月创办的创业投资机构，旨在用全方位的创业服务，帮助中国年轻创业者打造世界级的企业，现管理总额 160 亿人民币的双币基金。总部位于北京，并于广州、上海、南京、深圳各地设有分公司。多年来，创新工场凭借专业化、科技化、国际化的特色和优势，已经迅速成为国内 最具影响力的创新型创业投资机构之一。2016 年秋季，创新工场成立人工智能工程院，李开复博士亲任院长，致力于人工智能从科研到商业的转化及人工智能领域的人才培养，两相结合建立了创新工场独特的 “TECH VC” 定位。

参展报名，预购从速，请戳链接提交信息： https://beyondexpo.com/zh-hans/exhibitors/

成为赞助商参与大会，请通过 bd@beyondexpo.com 联系，获取报价信息

限时优惠票已正式发售（截止日期 6 月 26 日），请戳链接获取： https://beyondexpo.com/zh-hans/tickets/

BEYOND 国际科技创新博览会，8 月 26-28 日，我们澳门见。

更多信息请登陆官方网站：http://beyondexpo.com