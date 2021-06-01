泰国领先的一站式综合电商物流公司 Flash 集团近日宣布完成 1.5 亿美金的 D+轮和 E 轮融资。D+轮由泰国汇商银行 SCB 内部基金 SCB10X 领投，泰国最大的信息安防技术提供商 Chan Wanich 跟投。E 轮则由新加坡 Founder’s Fund 不二资本领投，老股东 SCB10X、eWTP 基金、泰国石油、泰国红牛集团和泰国大城银行持续加注。Flash 如今已成为泰国民营快递的领跑者，日单量峰值 200 万单，并成为泰国第一家独角兽创业公司。

Flash 集团成立之初的愿景就是为东南亚电商提供以物流为核心的全套基础设施。成立短短 3 年至今，Flash 集团下各业务板块在不同的商业领域都已取得了长足的发展和进步。Flash Express 利用技术和数据作为管理和运营的重要手段，打造出了高效率高质量的快递服务。Flash Fulfilment 则提供全方位仓储解决方案，并已经积累了许多国际巨头作为长期的客户和合作伙伴。

与此同时，其他围绕电商平台发展的业务和迈向东南亚其他国家的拓展也都在紧锣密鼓地筹备之中。新一轮的融资将会被合理地支持到公司发展的各个方面，包括但不限于公司运营的进一步提升、技术的结构化发展，电商平台的差异化运营，公司服务范围的垂直水平扩展和孵化新战略和业务等，致力于把 Flash 集团领先的商业技术理念和高质量的服务水准从泰国带到整个东南亚。

Flash 集团联合创始人和 CEO 李发顺先生表示：“Flash 集团的巨大成功使我们赢得了投资者的信任，并将逐步扩大与投资者在业务上的深化合作。我们会坚定地将集团公司的发展战略定位在为泰国和海外电商提供一站式的服务，同时我们还会在其他东南亚国家扩展业务。当前国际新冠疫情的继续蔓延是我们开拓新国家新市场面临的重要挑战之一，但即使面对重重挑战，我们也会将征战东南亚新市场的公司发展计划在 2021 年第四季度落实到位。”

E 轮领投方不二资本的管理合伙人梁捷先生指出：“不二资本是专注于消费结构性变化的投资者。不二认为物流是数字经济时代的基础设施，当物流网络的效率提升到新高度，将会重塑零售业的时空观念，做到丰富，快，便宜。我们非常认同 Flash 团队在科技+运营上的战略投入，由此产生的数据化运营能力将为公司带来长期竞争力。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。