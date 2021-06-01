6 月 1 日，在数据库 OceanBase3.0 峰会上，蚂蚁集团自主研发的分布式数据库 OceanBase 首次从技术、商业和生态三个维度对未来发展战略进行了系统性阐述。

CEO 杨冰表示，OceanBase 将持续坚持自研开放之路，在未来 3 年内，专注企业核心分布式改造。同时，宣布释放科技红利，7 月启动全新价格体系，公共云版本将推出价格更低的存算分离版本。

数据库与操作系统、中间件并称为系统软件的 “三驾马车”，是企业 IT 系统不可或缺的组件，也是互联网应用以及企业信息管理系统存储数据和管理数据的核心平台。

此次推出的最新 3.0 版本产品，让 OceanBase 同时具备了在事务处理和数据分析两类任务的高性能能力，升级为一款支持 HTAP 混合负载的企业级分布式数据库。和过去相比，事务处理性能提升 50%，数据分析性能提升 10 倍。未来，用户业务无论是事务型还是分析型，只要一套系统就可以应对数字化转型过程中 “海量、实时、在线” 的业务需求。

Gartner 认为， HTAP（Hybrid Transactional/Analytical Processing，即混合事务 / 分析处理）数据库将成为数据库领域的重要发展趋势，一个集成的数据平台将会加速数字化转型。

在各个领域深化数字化转型过程中， 核心系统的分布式改造是非常关键的一环。过去一年的合作案例显示，随着自主研发分布式技术的逐步成熟，不断应用、优化和完善，OceanBase 帮助客户进行核心系统数字化改造时，在可靠性、可扩展性等方面的优势越来越明显。

杨冰透露，“在当前规模和技术红利基础上，我们希望以更低的价格与门槛，给予客户更强的数据库能力进行核心系统的分布式改造。核心系统改造不仅能让企业实现整体系统完全自主掌控。更能在业务稳定性、连续性不降低的前提下，支撑业务敏捷，最后达到每单笔交易/每个账户成本下降的目标”。

OceanBase 是蚂蚁自主研发的分布式数据库，经历过阿里超大规模业务场景、支付宝金融级场景以及双 11 等战役的历练，并于 2017 年开始对外输出。目前该产品已在多家机构落地应用，包括中国工商银行、山东移动、福建移动、数字江西、中国石化、中华财险、人保健康、浙商证券、天津银行、西安银行、常熟农商行、东莞银行等。

11 年发展，OceanBase 已经成为世界领先的数据库产品。2019 年和 2020 年连续刷新事务处理任务（TPC-C）基准测试世界纪录。目前，300 万行核心代码已经向社区开放。