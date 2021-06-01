北京时间 6 月 1 日，趣头条（NASDAQ: QTT）公布了 2021 年第一季度财报。财报显示，趣头条一季度营业收入达 12.91 亿元，符合市场预期；运营效率不断提升，整体用户 ARPU 值持续攀升，同比增长 32.3%。米读作为趣头条的核心增长曲线，在去年底获得新一轮融资后，日活跃用户数目前已超 1000 万。

趣头条创始人兼 CEO 谭思亮表示：“2021 年我们继续提升盈利能力，强化对米读的投入和支持，米读在 IP 孵化和内容生态建设领域都取得突破，巩固了米读在免费阅读行业的领军地位。我们坚信，在贯彻长期主义的策略下，能够实现增长和非小说业务全年盈利的目标。”

探索 IP 孵化一年多，米读已摸索出一套打造微短剧的机制，跑通 IP 筛选、剧本改编、剧集制作、粉丝运营等 IP 开发全流程，并与快手达成了战略合作，米读 IP 改编的短剧在快手平台播出，在快手精准的流量推荐和庞大的用户群体加持下，进一步放大米读 IP 的价值。

以《秦爷的小哑巴》为例，这部根据米读原创小说改编的微短剧，在快手一经上线就斩获了 3.3 亿播放量，单集短剧播放量突破 1 亿，并获得快手 “星芒计划” 当月分账冠军。

除快手外，米读还与微视、芒果等视频平台充分联动，达成多项内容合作。截至目前，米读开发的 IP 短剧数量已达 38 部，包括《权宠刁妃》《河神的新娘》《国民男神是女神》等，短剧全网播放量超 34 亿，环比增长 70%，全网粉丝总量超 1600 万，环比增长 18.75%。

米读微短剧的持续输出离不开米读内容生态的良性发展。一方面，米读与阅文在内容方面达成战略合作，阅文数万本经典小说如《斗罗大陆》《琅琊榜》《完美世界》等上线米读，丰富了米读小说内容库，进一步满足了米读用户对网文小说的多样性需求。

另一方面，继去年扶持原创作者的 “平民英雄” 计划后，米读再次推出爆款书籍打造计划，根据米读平台原创书籍的阅读数据、用户画像等指标，每月筛选出两本有潜力的优秀书籍，对其进行千万级流量扶持。同时，米读推出 “天马行空征文比赛” 等运营活动，通过保底分成、流量推荐、现金激励等方式，壮大米读创作者队伍的同时，征集脑洞大开的原创作品，丰富米读平台原创作品题材。

作为一家积极履行企业社会责任的互联网平台，趣头条始终坚持构筑优质的内容生态，努力打造清朗网络空间。例如在未成年人保护方面，趣头条加入上海市 “护苗联盟”，与社会各方力量一同为保护青少年文明健康上网、绿色健康阅读筑起屏障。同时，为了帮助老年人跨越数字鸿沟，趣头条与中国老龄协会老年人才信息中心共同开展 “智慧助老进社区行动”，帮助老年人解决数字化运用方面的难题。