企业协同服务商——云砺信息科技（产品名：票易通，简称 “云砺”）于 6 月 1 日宣布完成 C+轮及 C++轮融资，C 系列累计融资额近 2 亿美元。本轮融资由 Dragoneer Investment Group（简称 Dragoneer）、和玉资本（MSA Capital）、华泰创新等投资，泰合资本担任独家财务顾问。

据云砺创始人、CEO 吴云先生介绍，本轮新注入资本，将用于拓展核心企业及上下游供应链企业，并与全球顶级咨询机构和权威金融服务机构强化深度合作，加大技术、产品和人才投入，构建企业协同服务生态集群和企业金融基础设施，创建数十万亿级企业高效连接协同的巨型网络，为客户持续创造更大价值。

云砺成立于 2015 年，是专业的供应链信息协同及增值税发票管理云平台解决方案提供商。云砺自主研发的平台产品——票易通，是基于发票的交易连接云平台，帮助企业全面实现上下游协同，规避财税风险，提效降费减税。2020 年由国家税务总局系列政策推动而形成的专票电子化趋势，给云砺带来了更广阔的政策性机遇和红利。

数据增值服务方面，云砺基于 20 万亿真实闭环交易数据的供应链数据增值服务平台，与 20 多家权威金融机构实现了全线上对接，高效链接资金端和企业端，突破银企互信壁垒，提高企业融资效率，降低业务风险和融资成本。

截止到 2020 年，云砺已成功服务超过 150 家世界 500 强企业，平台累计结算金额超 20 万亿人民币，连接超过 100 万家供应商，为平台客户提供近 1000 亿人民币的金融服务。客户涵盖房地产、大消费、物流等行业的标杆企业，如万科集团、碧桂园集团、保利发展、华润集团、国家电网、沃尔玛、大润发、麦当劳等。

同时，云砺与埃森哲、安永等全球咨询机构达成战略合作，云砺还投资布局了盈佳云创、光是科技、亿通优地（计支宝）、蓝鹰立德（蓝税）、ClickPaaS、司库立方等优秀的未来独角兽、高科技公司，生态合作体系得到进一步加强。

云砺创始人、CEO 吴云先生表示：“我们坚信企业服务市场在中国有广阔的未来和发展前景，在过去六年，云砺的产品和服务经过了多个行业，不同业务场景的历练，得到了数百家全球五百强客户的信任和认可。未来云砺将继续专注于科技创新，加速产品迭代、加大生态合作，并始终坚守为客户提供最有品质服务的使命，朝着成为全球第一的企业服务协同平台的愿景砥砺前行，为全球企业服务行业发展贡献自己的力量。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。