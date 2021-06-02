6 月 2 日，全球跨境电商一站式服务平台店小秘宣布完成 1.35 亿元人民币 B+轮融资，本轮融资由高榕资本领投，老股东 GGV 纪源资本和鼎晖投资跟投，凌波资本担任独家财务顾问。本轮所融资金将被用于 SaaS 产品布局、服务体系升级、高端人才引进。

店小秘成立于 2014 年，是国内 B2C 出口电商卖家一站式服务平台，致力于深度链接电商平台端、物流端和商家端，为全球电商卖家保驾护航，让 “买全球、卖全球” 变的更简单。

该公司旗下的 “店小秘” 是一款针对中小卖家的跨平台电商 ERP 系统。除核心产品外，店小秘不断延展业务边界，推出了针对大卖家市场的 Amazon 专用工具 “赛狐”、东南亚本土电商工具 “BigSeller”，以及共享国内仓 “小秘云仓” 和全球物流轨迹查询系统 “TrackDog” 等新产品。

截至 2021 年 5 月，店小秘已与全球 37 家电商平台、800 多家物流商及 50 多家海外仓实现技术对接，年处理订单交易金额超 1800 亿人民币。

店小秘创始人兼 CEO 杜建银表示：“我们致力于让 ‘买全球、卖全球’ 变的更简单。店小秘以电商软件为依托，深度链接仓储、物流、金融、供应链等服务，解决了卖家一站式跨平台经营、布局全球市场的核心痛点，让卖家只关注于线上运营即可，让全球跨境生意变的更简单。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。