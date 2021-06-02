根据华尔街日报获得的美国证券交易委员会（SEC）与特斯拉之间的通信内容，SEC 认为 Elon Musk 两次违反了他在 2018 年与之达成的和解协议。该协议要求律师审批他关于该公司的推文。

特斯拉的律师在 Musk 点击发布之前未能审查他在 2020 年 5 月发布的关于特斯拉股价「太高」的推文。该公司的律师也没有审批 2019 年 7 月有关 Musk 计划在当年年底前每周生产 1000 个特斯拉太阳能屋顶的目标的推文。SEC 于 2019 年和 2020 年在每条推文后不久向特斯拉发送了这些信件，但并未对 Musk 或特斯拉公司采取任何明显的执法行动。

Musk 于 2018 年 8 月开始陷入与 SEC 的纠缠当中。在那之前他发推称，他已「获得资金担保」以每股 420 美元的价格将特斯拉私有化（实际上并没有，这只是与沙特阿拉伯方面进行了初步谈判，为这一举措提供资金。）。SEC 在 2018 年 9 月指控他犯有证券欺诈罪，双方很快达成和解。Musk 同意辞去特斯拉董事长职务，并同意让公司审查他的推文。

但在 2019 年初，SEC 要求法官认定 Musk 违反协议且藐视法庭。Musk 在 Twitter 上发布了特斯拉当年将生产多少辆汽车的估计数目，高于该公司的官方指导。SEC 发现特斯拉的律师没有审批这条推文，并将马斯克和他的公司告上法庭。双方最终同意对 Musk 关于特斯拉的推文进行更具体的审查，尤其是在生产、销售或交付数字方面。

此外，SEC 于 2019 年 8 月就太阳能屋顶的有关推文致信特斯拉，称这明显违反了修订后的和解条款。但特斯拉回应称，马斯克的估计「完全是渴求」。

「特斯拉已经放弃了法院命令所要求的职责，」SEC 的执法官员 Steven Buchholz 于 2020 年 5 月写信给特斯拉称。这是对股价推文的回应。特斯拉则回应称，这条推文只是 Musk 的观点。