软件正在吞噬世界（Software is eating the world）。十年前，硅谷风投家 Marc Andreessen 在一篇文章中写出了这句著名的观点。尽管科技公司在当时并不被资本市场所认可，在经历了长时间的观察后，他却指出，科技互联网行业会成为世界未来的新中心，而这种数字化潮流也将推动更多的传统领域向其转变。

如今来看，这一趋势正在不断成为现实。尤其是在移动互联网的进程下，软件/应用程序日益成为工作和生活中难以离开的一部分。体现在具体层面，以近年来异军突起的短视频应用为例，根据《2020 中国网络视听发展研究报告》指出，截至 2020 年 6 月，我国短视频用户规模为 8.18 亿，人均单日时长达 110 分钟。与 2018 年相比，短视频的市场规模增长了 178.8%，达到 1302.4 亿。

另一方面，面对如此巨大的前景，各行各业也都在加快自身在视频领域的步伐，通过短视频、直播、长视频等形式加入到这一蓝海之中，为企业的营销和品牌宣传创造新的助力。然而这时问题也就随之而来，如何才能让自身适应于快节奏的视频市场？这是其中的每个企业都需要去重视的一大问题所在。

Shootsta 创始人 Mike Pritchett 告诉动点出海，作为在企业视频制作领域有着多年从业经验的人士，他看到不断有客户表示希望每周都能制作视频，以用于内部演示或者外部的宣传营销。然而，从工期上来说，这并不是一件简单的事情，并且传统的工序流程往往要花费不少的预算。这时，他便意识到，“如果能够为公司提供合适的设备和培训，他们就可以自己拍摄自己的内容，那些繁琐的后期制作工作则可以交给我们来完成。” 基于这样的想法，他选择创办了 Shootsta——全球唯一一家基于订阅制的灵活式视频解决方案提供商。

Mike 表示，Shootsta 能够帮助品牌在 24 小时内以高性价比的方式创建出高质量的视频内容。他向动点出海强调，从传统方式上来看，视频制作行业在很大程度上是由活动和项目驱动的。这意味着视频制作的预算规模并不会处于一种稳定的状态。因此，人们往往会对制作视频的过程感到恐惧，认为它是一件耗时耗力的事情。但订阅模式则可以很好的解决这一问题。从预算上来说，客户可以获得一致的预算定价，不会有额外的成本产生。而从制作流程上来看，这种量化的产出方式也可以让制作工序变得更加透明可控，企业因此也可以更好地去把握时间周期。

目前，Shootsta 成立至今已经有 6 年的历史，员工数达 120 余名，其业务覆盖市场已经从最开始的澳大利亚扩展到新加坡、中国香港、美国和英国。根据 Shootsta 提供的数据，该公司在这 5 个地区共计为 300 多家企业客户提供服务，每年产出数千个视频。

疫情期间，非接触式策略使得大量的日常行为转移到线上进行。作为体现，全球互联网进程得到了加速式的发展。根据 App Annie 在此前发布的《2021 年移动市场报告》中指出，受疫情影响，2020 年移动设备使用量直线上升，用户总量水平在不到 12 个月内也向前推动了 2 至 3 年。当然，在这一现象的背后，不难发现视频领域也随之迎来了另一波增长机遇。

Mike 指出，疫情发生后，企业在营销方面的预算费用纷纷呈现了消减的趋势，但它们对于发布频率的需求却没有相应减少。针对这种现象，Shootsta 解决方案的灵活特性便得到了很好的发挥。“2021 年对我们来说是重要的一年，因为我们在所有地区都在继续快速增长。与此同时，我们也正在推出一系列新的解决方案，以帮助简化视频创作。比如最近推出的 Elevate，这是一个基于自动化和 AI 技术的应用程序，它可以使销售团队更加简洁高效的创建出个性化营销视频。此外，我们还推出了一个用于屏幕录播的工具 Cast，它可以让用户更加简单的创建演示视频···所有的这些行为都在表明，Shootsta 希望的是为客户提供对的工具，让专业视频制作变得更加简单。”

在他看来，变化是当下的一大主题。如今人们在镜头前越来越自信，而这种趋势也在随着视频通话的兴起以及新工作方式的出现不断壮大。客户以闪电般的速度奔向视频领域，希望在一年内制作数百个视频。这让他深刻相信，Shootsta 不仅需要满足当前的需求，并且还要要始终领先一步。而 Shootsta 近期以来的这些动作，便是其目标的最好证明。

谈及未来发展，Mike 透露，“在我看来，视频创作的前景是无限的。客户希望继续大规模地创造高质量视频。我不认为任何公司会因此而放缓，并且也很高兴看到越来越多的部门在组织内采用视频作为关键的沟通工具。即使是那些传统上从未考虑过的部门现在也在使用它。

其中一个例子是我们的客户阿斯利康，他们整个公司中都在使用 Shootsta，包括他们的数据研究部门。他们的数据主管使用视频来有效地沟通数据故事，以确保他们的数据在内外部中都能被更好地理解。这里，视频不再被视为只是一种营销工具，而是每个部门都会需要使用的一种存在，而 Shootsta 也在不断投资于视频创作过程的革新之中。于此，对我来说，让全球每个企业都能通过简单易用且具有成本效益的技术在每个部门中无缝地创建高质量的视频就是我的目标所在。”