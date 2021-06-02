6 月 2 日（美东时间 6 月 1 日美股盘后），中国在线音频第一股荔枝（NASDAQ:LIZI）发布了 2021 年第一季度财报。

财报显示，荔枝 2021 年第一季度移动端月活达到 5970 万，月均付费用户数达 47.5 万人，环比增长 12%，同时季度实现收入 4.95 亿元，同比增长 34%，环比增长 18%。在继续保持国内在线音频行业领先地位的同时，荔枝通过海外业务的迅速增长和车载场景下多终端的扩展为公司的长期发展创造了更多想象空间。

2021 年 Q1 财报亮点：季度收入超预期 月活 5970 万再创新高

荔枝公司实现季度收入 4.95 亿元，同比增长 34%，增长势头乐观，且再次超过市场及分析师预期。此前花旗和 Needham 分析师均在研报中调高了对荔枝 2021 年全年的收入预期，并维持买入评级。

荔枝旗下全球化音频社交平台 TIYA 继续保持着强劲的增长势头，3 月份 MAU 超过 200 万，相比 2020 年第四季度平均月活增长 90%，TIYA 在美国社交应用排行榜也继续保持前列。

国内业务方面，截至 2021 年 3 月底，荔枝累计音频内容数达 2.73 亿，第一季度月均总互动次数达 33 亿次，年轻化且高活跃的 UGC 音频社区继续保持稳健成长。

荔枝 2021 年第一季度移动端月活数达到 5970 万，继续保持增长态势，且再创新高。

在财报电话会上，荔枝创始人兼 CEO 赖奕龙表示，“2021 年第一季度，我们继续致力于构建我们独特且良性的音频生态系统，尤其通过海外市场的拓展进一步强化了我们的全球化战略。同时，我们也通过不断提升我们在 AI 和音频传输及音频处理上的核心技术能力，持续为业务发展赋能。”

海外业务发展迅速 TIYA 月活增长 90%

根据财报，荔枝旗下全球化音频社交平台 TIYA 在 2021 年继续保持着强劲的增长势头，3 月 MAU 超过 200 万，与 2020 年第四季度平均月活相比增长 90%，TIYA 在美国社交应用排行榜也继续保持前列。荔枝管理层在财报后电话会上表示，随着产品新功能的推出和用户社交体验的优化迭代，TIYA 用户对不同社交主题的参与度持续提升。第一季度月均房间数较去年第四季度增长了 4.5 倍，同时房间主题也呈现更加多元化的趋势，涵盖游戏、动漫、音乐、日常等。

从市场公开数据中我们可以看到，随着年初 Clubhouse 的流行，Facebook、Twitter 等社交巨头纷纷加码音频业务，音频之于在线社交的重要性愈发凸显。TIYA 基于娱乐场景的功能设计和针对年轻化用户群体的产品定位让其拥有了进行差异化竞争的能力，因此，在疫情得到控制，人们居家时间减少的背景下，TIYA 的用户规模仍然能保持高速增长。

荔枝管理层在财报后电话会上提到，TIYA 产品本身具有极强的社交属性，也给其带来了更强的网络效应，今年一季度有更多与游戏、动漫等话题相关的 KOL 加入 TIYA，通过群语音的方式与用户进行实时互动和交流，进一步促进了原有用户的活跃，也吸引了更多新用户加入，使用户关系链数量实现有效提升。截至今年 3 月底，TIYA 平台上的用户好友关系链数量较去年 12 月的数据提升了 2.3 倍。

对于未来的发展规划，荔枝管理层认为当前的重心会更多围绕用户规模和用户关系的沉淀，把握市场机会实现更高增长。未来也会根据不同的业务阶段在商业化方面逐步做一些尝试，推动整体业务的快速发展。

音频娱乐业务增长强劲 收入再次超预期

国内业务方面，荔枝持续通过多样化的活动和运营策略，在增强 UGC 社区内用户连结与互动的同时，也有效促进了音频娱乐板块和录播板块的融合，鼓励录播内容创作者进行更多的实时音频创作，通过音频娱乐板块的互动玩法和直播功能与粉丝进行互动交流，提升了用户关注度及参与度，也使付费用户数实现了有效提升。截至 2021 年 3 月底，荔枝累计音频内容数达 2.73 亿，第一季度月均总互动次数达 33 亿次，年轻化且高活跃的 UGC 音频社区继续保持稳健成长。

本季度荔枝付费用户数环比增长 12% 至 47.5 万人，这也带动公司实现季度收入 4.95 亿元，同比增长 34%，继上季度之后再次超过分析师预期。此外，花旗和 Needham 分析师均在此前发布的研报中调高了对荔枝 2021 年全年的收入预期，并维持买入评级。

荔枝管理层表示，荔枝 App 还有很大的商业化空间，接下来会进一步加强录播端和音频娱乐端的融合，提升音频娱乐端的用户渗透率，促进付费用户的转化，实现更高收入增长。

播客直播带来全新交互方式，车载端布局进一步扩大

在今年 1 月推出垂直播客产品荔枝播客之后，荔枝在不断丰富多元化播客内容的同时，与泡泡玛特、老虎证券等企业合作上线了品牌播客节目，帮助他们通过播客扩大品牌声量。此外，荔枝在 4 月初还推出了播客直播功能，邀请开心麻花团队、Joyside 乐队等知名人士和团队参与，为用户创造了更具互动性的播客收听方式。同时荔枝还与小鹏汽车合作，在车载端也上线了播客直播功能，成为国内首家车载播客直播平台。优秀的产品使用体验也让荔枝播客在近期成为了苹果 App Store 精选应用，这也是 App Store 精选应用首次推荐中文播客应用。

此外，荔枝在今年还与威马汽车、天际汽车、地平线、亿咖通等智能汽车制造商和服务商开展了车载音频方向的合作，进一步扩大了公司在车载音频市场的布局。值得注意的是，荔枝还与蚂蚁链达成了合作，利用蚂蚁链的区块链版权解决方案，为播客主进行版权保护提供更多选择。

接下来，荔枝会持续加强播客生态建设，推动多终端应用，实现更多车载端应用的落地。同时坚持做播客创新，为用户提供更多样化的播客体验，为播客主创造更多发展机会。

技术创新推动业务增长

音频领域的技术储备与创新一直都是荔枝保持竞争力的重要基础。本季度，荔枝通过声音技术解决方案 DOREME 项目为播客直播等业务提供了关键性的技术支持。通过 DOREME 项目提供的自研实时通信技术（RTC），荔枝让用户在手机端和车载端都能体验稳定且流畅的实时对话和互动。尤其是在车载端做的特殊适配进一步支持了直播互动功能在车载端的应用。未来，荔枝会持续推动自研技术的发展，DOREME 项目也将持续优化升级，计划赋能更多业务线。同时，管理层也希望在实现业务规模化增长的同时，通过更多自研技术的应用，进一步优化成本结构、提升运营效率，为用户提供更多个性化的音频体验。

总体来看，荔枝第一季度的财报为其在 2021 年的发展创下了良好开端，无论是全球化业务的强劲增长还是收入再创新高，荔枝都展现了自己在在线音频行业的实力。期待荔枝接下来能够持续提升差异化的竞争优势，加强全球化布局，创造更高增长和商业价值。