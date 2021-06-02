今日，三星推出了基于 ZNS（Zoned Namespace，分区命名空间）技术的用于下一代企业服务器的 SSD（Solid State Drive，固态硬盘）。

ZNS 作为下一代技术，能将 SSD 的整个存储空间划分为小容量区域，并以相同目的和使用周期，在同一区域中存储数据，从而高效利用 SSD。

一般来说，SSD 内部存储空间未划分的情况下，生成的数据由多个软件临时存储，所以需要 “垃圾收集（Garbage Collection）”，进行额外的读取/写入操作，才能有效管理存储容量。

相反，由于 ZNS SSD 按照顺序依次存储数据，不会发生因 “垃圾收集” 而导致的其他读取/写入操作，因此受写入次数影响的现有 SSD 的使用寿命，可提升多达 3~4 倍。

另外，一般 SSD 会在总容量中分配一定的空间作为 OP（Over Provision，预留空间）区域，用于有效管理、改善 NAND（闪存）芯片的性能，而 ZNS SSD 不需分配单独的 OP 区域，从而将可用容量更大化。

三星推出的 ZNS SSD PM1731a，是一款基于第六代 V-NAND（技术）的产品，尺寸为 2.5 英寸，容量为 4TB 和 2TB。

除了具有 ZNS 功能外，它还支持双端口，这意味着即便在使用过程中，其中一个端口发生错误，还能用另一个经过优化的端口稳定运行存储服务器。

三星表示，由于人工智能（AI）、大数据和物联网（IoT）的飞速发展，ZNS SSD 有望作为一种更为有效管理爆发式增长数据的解决方案，备受瞩目。

三星一直积极参与各类开源项目，以拓展 ZNS SSD 基础。通过开源项目 “xNVMe”（NVMe：Non-Volatile Memory Express，NVMe 存储系统），三星为开发人员提供支持，以便他们可以在各种使用环境中，部署具有优越性能的 SSD，并且 ZNS 技术融入其中，开发人员可以更为轻松地访问 ZNS 技术。另外，三星还为使用英特尔 SPDK（Storage Performance Development Kit，存储性能开发套件）的用户提供支持，帮助他们更好使用 ZNS。

“新推出的 ZNS SSD，体现了三星致力于提供差异化存储解决方案的能力和决心，它能大大提升服务器 SSD 的可靠性和延长使用寿命。” 三星半导体存储市场部总经理郑光熙（先生）表示，“我们计划在下一代 ZNS 驱动器中，应用 QLC（Quad-level Cell，四层单元）NAND 技术，实现更高阈值，以满足未来企业系统中的存储性能和容量需求。”

三星表示，其将在各种用户环境中持续优化 ZNS 驱动器，继续实现与全球企业存储和服务器公司合作。