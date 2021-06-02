6 月 1 日，中银三星人寿保险有限公司（以下简称 “中银三星人寿”）与众安科技在上海外滩签署战略合作协议。

双方将就互联网保险体系建设、场景化创新、渠道合作共建、数字化客户运营、业务模式创新、数据价值化挖掘、品牌建设等领域展开紧密、长期、全方位合作。

（右三：中银三星人寿董事长 王建宏；左三：众安保险 CEO、众安科技执行董事 姜兴）

中银三星人寿董事长王建宏，众安保险 CEO、众安科技执行董事姜兴出席战略合作仪式并签署协议。中银三星人寿副总经理崔大杰与众安保险 CTO、众安科技联席 CEO 康德胜等领导嘉宾到场见证。

战略合作的达成，将成为中银三星人寿推进数字化转型，打造金融科技保险的全新里程碑。

聚焦数字化转型新战略，中银三星人寿探索推进金融科技保险公司建设

在本次战略合作签约仪式上，中银三星人寿董事长王建宏表示：“数字化战略已成为决定企业未来生死存亡的关键战略。2020 年，中银三星人寿顺应保险科技发展趋势，确定了数字化转型战略，其核心是科技领先和轻型化战略，通过落地企业级架构、数据中台、应用平台、私有云等一系列项目，以快速实现信息科技 “六化”，最终实现打造金融科技保险公司的目标。中银三星人寿与众安科技进行战略合作，是双方基于志同道合原则做出的重要决策。下一步，希望双方按照共融共享共荣的逻辑，建立更加紧密的合作伙伴关系，共同探索推进保险业数字化转型。”

（中银三星人寿董事长 王建宏）

据悉，中银三星人寿将与众安科技合作推进互联网平台建设，通过链接丰富、多样化的线上渠道，提升客户体验度，并结合 X-Man 智能营销平台，构建数据价值体系，实现客户精细化运营。

作为中国银行股份有限公司旗下的全国性寿险公司，中银三星人寿在 2020 年疫情背景下，进一步明确 “以客户为中心” 的核心价值观，提出信息科技六化战略，坚定推进数字化转型。2020 年，公司实现净利润 6715 万元，规模保费突破 130 亿元，高于行业平均增速约 38 个百分点。

“中银三星人寿要主动把握数字经济和智能经济发展的新趋势新特点，充分利用商业银行比较优势，积极布局互联网保险战略，打造第一和第二增长曲线，全面实现数字化转型发展目标，为客户提供更加便捷、更加多样、更加优质、更有温度的保障和服务，成为一家受人尊重的人寿保险公司。” 中银三星人寿董事长王建宏指出。

从流量转化到存量运营，众安科技为银保两端提供增长解决方案

2020 年中国互联网人身保险保费收入为 2110.8 亿元，同比增长 13.6%。随着保险线上化趋势蓬勃发展，中银三星人寿重点发力布局科技战略。众安科技作为合作方，将结合众安自身技术能力和沉淀，助力中银三星人寿推进线上经营模式。

众安保险 CEO、众安科技执行董事姜兴表示：“数字化转型是企业一把手工程。众安有幸与中银三星达成签约，双方未来合作将是无边界、全方位、相互学习和成长的过程，共同推动保险业数字化转型。”

中国高度发达的互联网基础设施，以及 5G、大数据中心、人工智能等新基建战略驱动下，保险业数字化转型和互联网保险的发展，已经具备坚实基础和广阔发展平台。众安科技基于实际业务沉淀，打造了业务生产、业务增长、业务基建三大产品系列，打造保险数字化转型服务闭环。其中 X-Man 智能营销平台拥有 70 多种活动模板，超 2000 个用户标签，在众安内实现了获客成本降低 30%，投放效率提升 50%，运营效率提升 80%。先后服务了包含太平人寿、友邦人寿、中宏保险、汇丰人寿、农银人寿及多家银行机构客户，为寿险业务持续挖掘互联网流量价值，提升银行端存量用户运营转化等提供技术解决方案。

“众安一直坚持通过自身验证过的技术，对外进行输出，以帮助保险行业实现数字化转型。在标准化产品基础上，众安进行产品组合以匹配不同合作伙伴的需求和痛点，为其数字化转型出谋划策。” 众安保险 CEO、众安科技执行董事姜兴指出。

据了解，截至去年底，众安科技服务保险产业链客户 75 家，客户次年复购率达 75%，聚焦于保险生态客户快速高质发展，实现保险普惠，致力成为全球保险行业数字化转型升级的最佳合作伙伴。

本次双方合作达成，将携手共进加速中银三星人寿的线上化布局，并于未来在保险系统、供应链服务、营销运营、广告推广、生态合作共创等层面快速落地，全面实现互联网转型。