苹果宣布 App Store 生态系统在 2020 年创下 6430 亿美元的帐单与销售额，相比上一年同期增长 24%。Analysis Group（安诺析思国际咨询公司）经济学家的一项独立研究发现，在许多类别中销售产品与服务的开发者在触及全球顾客的同时，都迎来了业务的增长。

研究显示，2015 年以来，全球小型开发者的数量增长了 40%，更在所有 App Store 开发者中占据了 90% 以上。这项研究将在指定年份中全部 app 累积下载量小于 100 万次，且收入小于 100 万美元的开发者定义为 “小型开发者”。

在 App Store 上销售数字产品与服务的小型开发者里，有超过四分之一的开发者在过去五年中年均收入增长至少 25%。App Store 上至少 80% 的小型开发者活跃在多个国家的应用商店里。这些开发者平均从超过 40 个国家的用户身上获得了收入。

对于 App Store 上的部分开发者，收购与公开募股为他们开辟了新道路，让他们能进一步发展自己的业务。据这项研究的保守估计，在欧洲与美国，有超过 75 个以 iOS app 为业务核心的基于 app 的公司已经上市或被收购，它们上市或出售时的价值累计超过 5100 亿美元。

这项研究还发现，App Store 让各种规模的 app 企业都能触及全球 175 个国家和地区的顾客。

另外，本地化店面与支付处理意味着开发者们可以把精力集中在自己的 app 和顾客身上，让 App Store 负责安全的国际交易，包括对 40 种语言、近 200 种当地支付方式与 45 种当地货币的支持。

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