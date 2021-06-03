6 月 3 日消息，保险服务搜索引擎百保君宣布完成数千万天使轮融资，由火山石资本（Volcanics Venture）领投，青橙鹿资本、青源树资本跟投。本轮融资将主要用于进一步完善保险服务需求分析平台及保险顾问 O2O 服务模式的匹配。

当前，随着保险业数字化转型升级步伐加快，保险市场的供需关系改变也迫在眉睫。从先生产后推销的传统销售模式，往先沉淀需求再提供服务的方式进化，以” 服务” 为导向，是做深做大保险市场的趋势。

由众安科技孵化的百保君，成立于 2021 年，是一家多维资源聚合类的保险科技平台。用户可以通过搜索、生活消费等流量平台的搜索入口，通过 “我要买保险” 等保险类关键词搜索进入百保君，之后，用户可以在保证个人数据隐私的前提下，根据个人需求，匹配到最适合的保险顾问，通过 1V1 的咨询服务，获取精准的保险产品信息，助力用户轻松决策。

依托数据智能、区块链、密码学等科技能力，百保君旨在用科技的手段推动保险服务从产品驱动向需求驱动的转型，保险营销渠道从单一线下模式到复合 “线上+线下” 模式的转型，这也是其创始团队在保险科技领域追求的全新突破。

脱胎于众安多年保险科技的科研沉淀与业务实践，百保君将保险服务推向了 “按需定制+精准匹配” 的需求驱动式保险。嵌入各类流量场景中的搜索 “入口”，除了可以聚合起散落到各个场景的用户保险需求，使保险公司根据需求定制保险产品和服务，提高匹配度，还可以降低保险公司的渠道建设和拓展成本，让营销更精准，触达更轻松。

“我们通过整合前端的流量入口资源和后端的保险生态资源，实现了从分散的用户流量到聚合的需求流量池的科技型保险服务愿景。同时通过对自有平台的科技和运营投入，在营销、展业、客服等环节增强合规监管，改善用户体验。让用户的保险需求真正回归保障的本质，为用户与保险顾问、保险产品架起一条数字化桥梁。” 百保君 COO 苏炜鑫表示。