6 月 3 日，触宝（NYSE:CTK）公布了截至 2021 年 3 月 31 日未经审计之 2021 年第一季度财务业绩。财报显示，触宝 2021 年一季度净收入为 8,155 万美元，内容系列产品约占总收入的 99%。2021 年 3 月内容系列产品的日均活跃用户（以下简称”DAU”）为 2030 万。其中，公司的网络小说产品的平均 DAU 为 750 万。

当前触宝全球泛娱乐内容生态构建已呈现健康、可持续发展的稳固基本盘，主营业务网络文学、手机游戏发展顺利。在小说内容生态上，触宝延续原创内容自制的战略，原创作者人数、原创作品数量再创新高。手机游戏业务重回增长，全球市场规模不断扩大。基本盘稳固同时，基于内容生态的 IP 延伸、游戏发行等业务也成为触宝新兴发力的第二引擎，开始释放潜力。目前触宝已覆盖了网文、IP、手游、发行、电商等多个领域。触宝创始人兼董事长张瞰先生表示：“在 2020 年收入快速增长之后，我们一直致力于巩固我们的业务基础。在 2021 年第一季度，疯读小说的用户留存率取得了令人兴奋的改善，这表明我们努力优化用户体验的效果已经显现。此外，我们通过提升内部研发、外部投资和伙伴关系合作等形式，不断升级和开发全球市场的手机游戏矩阵，手机游戏收入及利润环比实现快速增长 。”

加强疯读文学建设，小说用户粘性持续增强

为了稳固内容生态的基石，触宝始终坚持对疯读原创文学的持续投入。触宝在 2021 年加强对网文原创作家新生力量的吸纳和扶持，推出了 “新人作家培养计划”，让更多的新人创作者从纯粹的” 爱好式” 创作进阶为” 专业化” 的创作。触宝除了为热爱写作的新人提供网文写作培训，还提供了行业分析、读者偏好分享等多种服务，进一步完善了作家孵化体系。目前触宝的签约作者已超过 4100 人。

同时，疯读小说也在一季度举办了第一期” 疯读杯——玄幻征文大赛”，挖掘具有潜力的网文作家和优质作品，并通过独家流量扶持、全渠道推荐、优先接洽 IP 孵化、各类版权推广等形式为其提供优质且大流量的文学平台展示自我，不断丰富疯读文学的新人作者队伍。

此外，在本季度，疯读小说通过产品功能的丰富和内容推荐算法的升级，大大提升了用户的增长和留存，小说用户粘性持续增强，阅读时长、长留存水平处于市场前列。财报显示：触宝全球内容系列产品平均每日活跃用户（”DAU”）为 2030 万；每月活跃用户（”MAU”）为 5860 万。在内容分发方面，触宝通过深度学习现有用户的兴趣，为用户提供更多丰富的内容，提升用户粘性。2021 年 3 月，疯读小说用户平均每日阅读时长达 148 分钟，较 2020 年 12 月的 130 分钟继续增长。

同时，触宝在一季度重点加强了对有声书内容的拓展，除了提升资源数量为用户提供足够丰富的内容以外，更加快了内容的更新速率及提升了内容的专业性，为听众带来极具沉浸感的网文体验。

手机游戏业务迅猛增长 ，国内回升，海外突进

除原创文学大力发展以外，触宝利用自身增长优势，协同内部资源，使得游戏业务在全球范围内迅猛增长。在一季度，触宝投资游戏工作室 Smillage，承载触宝全球超休闲游戏的研发、运营及发行业务，并打造出多款爆款手机游戏。并且强化与第三方 CP 的合作，不断推进精品游戏开发与投资，开放性赋能优质游戏 CP。在一季度，触宝游戏业务收入及利润环比实现快速增长。

依托于触宝在海外多年积淀及强大的数字中台能力，触宝推出的超休闲游戏《Catwalk Beauty》上线 5 周持续引爆全球多地市场，一路高歌猛进登顶 58 个国家及地区的游戏总榜。此外，触宝的优势在于，一个爆款诞生后，触宝可以迅速通过自身的孵化能力批量对游戏进行拓展，可持续推动优质手游生产与规模化，形成触宝强有力的生产线与增长链路。

全球超休闲游戏的成功标志着触宝已经构建了一个集研发、运营、发行为一体的游戏发行全链路服务，可规模化地实现游戏产研和变现，从而与全球泛娱乐内容生态战略中的其他产品线协力，全面有序地挺进全球市场。

基于对互联网趋势前瞻把握，可以看出触宝泛娱乐内容生态构建取得了显著成效，打造了一个稳定的基本盘。面对泛娱乐这一潜力市场，触宝在未来将装载更多的增长引擎。触宝董事长张瞰表示：” 展望未来，我们以可持续增长为目标，并坚信目前的重点发展战略将带来稳健且盈利的商业模式。”