6 月 3 日，滴滴宣布继推出 “滴滴老年版” 小程序、开通 “全国老年人电话叫车热线” 后，滴滴出行 App 已于 5 月底正式上线 “老人打车” 模式，用户升级到滴滴出行 6.2.0 及以上版本，即可在 App 内切换到 “老人打车” 模式，大号字体简洁设计，方便老年人操作使用。

同时，为给老年人提供舒心服务，在交通运输部的指导下，滴滴还开发上线了老年人订单提醒功能，并为实名认证的老年人（60 岁及以上）提供特定场景优先派单服务。

5 月为 57.8 万老年用户提供 240 万次出行服务

1 月 22 日起 “滴滴老年版” 小程序和 “电话叫车” 陆续上线，截止目前已累计护送超 400 万次老人出行。“老人打车” 模式接入滴滴出行 App 后，服务老年人订单数量显著增加，5 月滴滴全平台为 57.8 万老年用户提供了超过 240 万次出行服务。

目前，在 “滴滴老年版” 小程序实名认证的老年用户中，60-69 岁人群占比最高，为 52.79%，70-79 岁及 80 岁以上老年人分别占比 35.27%、11.95%，“一键叫车” 和 “电话叫车” 功能为不同老年群体提供了操作便利。滴滴平台数据显示，老年用户每单平均里程约为 7 公里，除小区住宅外，交通站点、医疗保健、商场市场、教育学校等类型的地址也是老年人最常出行的目的地。

上线老年人订单提醒等贴心服务

在交通运输部的指导下，滴滴持续优化老年人出行产品及服务，为实名认证的老年人（60 岁及以上）提供特定场景的优先派单，当订单终点为综合医院时，在快车排队的场景下，将优先呼叫周边车辆。据介绍，滴滴对综合医院地址进行了标签化处理，系统自动识别，滴滴也将不断完善地图数据，持续收录医疗地址。

此外，实名认证的老年用户叫车成功后，滴滴车主端将向司机师傅发送语音播报提醒，告知司机该订单的用户为老年人，希望司机师傅能给予更贴心的服务和力所能及的帮助。

除为老年人提供易用的产品和服务外，滴滴日前在全国老龄办、中国老龄协会指导下联合相关机构发起了首个全国性 “智慧助老公益行动”，将在全国 15 个城市招募 2 万名老年志愿者，走进社区，教会至少 20 万老人运用智能技术，便捷出行。

滴滴 “电话叫车” 已为 133 城老人提供出行服务

继试点运营后，滴滴于 4 月正式开通全国 “老年人电话叫车热线”，当老年人有出行需求时，可直接拨打 4006881700 或点击 “滴滴老年版” 小程序中的 “电话叫车” 按键，告知客服自己的出发地和目的地，客服即可帮助老年人呼叫快的新出租，行程结束后老人可使用现金支付或扫码支付。目前，滴滴 “电话叫车” 产品已为全国 133 座城市的老年人提供出行服务。

此外，目前滴滴正积极与各地主管部门沟通，在积极寻求接入各地 95128 电召服务平台，努力承接地方 95128 电召需求的同时，为各地 95128 后台系统的落地提供解决方案支持。同时滴滴也将持续优化 “电话叫车” 产品，未来将覆盖更多车型和服务，为老年人出行提供便利。

未来，滴滴将与各地政府交通部门、老年社区等机构积极沟通，推广线下站点，探索多样化渠道，帮助老年人了解学习信息化技术，让老年人在智能化潮流中有更多的获得感、幸福感和安全感。