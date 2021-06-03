6 月 2 日，华为发布多款搭载 HarmonyOS 2 的新产品，包括 HUAWEI Mate 40 系列新版本、Mate X2 新版本、HUAWEI WATCH 3 系列、HUAWEI MatePad Pro 等手机、智能手表、平板产品。同时带来了新一代半开放主动降噪无线蓝牙耳机 HUAWEI FreeBuds 4 和两款高端显示器 HUAWEI MateView 和 MateView GT。此外，华为手机、平板等 “百” 款设备将陆续启动 HarmonyOS 2 升级。

如今消费者身边的智能终端越来越多，但由于系统的碎片化，导致连接复杂、操控繁琐、体验割裂，并没有带来更好的体验。HarmonyOS 是新一代智能终端操作系统，为不同设备的智能化、互联与协同提供统一的语言。HarmonyOS 更便捷、更流畅、更安全，通过分布式技术让一套系统满足大大小小多种设备需求，实现弹性部署；将 N 个设备组合成 1 个 “超级终端”，硬件互助、资源共享，根据个人需求自由调用。对于开发者来说，HarmonyOS 可以实现一次开发、多端部署，让多设备应用开发更加简单。

HUAWEI WATCH 3 系列：独立智能，像手机一样强大的贴心助理

华为全新旗舰智能手表 HUAWEI WATCH 3 系列定义腕间时尚。大曲率 3D 玻璃和 316L 精钢表体，首次使用带有触觉反馈的 3D 旋转表冠，让佩戴和操作都舒适。HUAWEI WATCH 3 系列支持独立通信功能，用户可以在手机上开通一号双终端业务，即可使用和手机相同的号码和流量套餐接打电话、听音乐。

作为全新搭载 HarmonyOS 2 的智能手表，HUAWEI WATCH 3 系列与华为手机互联，化身腕上出行助理：打车信息和航班动态抬腕可见，拎着行李出行，不必再掏手机；搭乘公交地铁快要到站时，手机和手表会同步提醒，打瞌睡也不用担心坐过站。HUAWEI WATCH 3 系列是专业的运动健康管家，能监测 100 多种运动模式，搭载全新高精度温度传感器首次实现体温检测，还支持血糖管理、跌倒检测及 SOS 功能，可以实时监测身体健康状况。吃药、喝水这些容易忘记的小事，也会按时提醒用户。

HUAWEI WATCH 3 Pro 还拥有超长续航基因，在智能模式下支持 5 天续航，超长续航模式下长达 21 天；HUAWEI WATCH 3 的续航为智能模式下 3 天和超长续航模式下 14 天。

HUAWEI MatePad Pro：全新生产力工具，实现无界创造

全新一代 HUAWEI MatePad Pro 搭载绚丽的 12.6 英寸 OLED 全面屏，屏占比高达 90%。屏幕实现了∆E<0.5 的超高色准，显示效果堪比专业显示器，同时还具备 1000000:1 的极致对比度，支持 DCI-P3 色域。搭载麒麟 9000 系列芯片，带来强劲性能。借助 HarmonyOS 的分布式数据管理以及分布式任务调度能力，HUAWEI MatePad Pro 可以与手机、PC 高效配合，在办公、创作等不同场景中让生产力和创造力翻倍。全新平板、PC 多屏协同，在镜像与扩展模式下，平板可化身为手绘板和显示器，还支持跨设备文件拖拽，带来更高效的协同体验。

同时发布的第二代手写笔 HUAWEI M-Pencil 使用全新铂金镀层笔芯，笔迹精准，超低时延，支持 4096 级压感。HUAWEI M-Pencil 还带来了系统级手写功能——全局手写，在任意输入框提笔书写，手写字可实时转化为文本。除此以外，还有双击切换、一笔成型、智能表格等多种智慧交互，让输入更连贯，灵感不断线。

HarmonyOS 全新交互体验：操控更方便，体验更智能

HarmonyOS 创新的多设备交互，让消费者操控多个设备像操作一台设备一样简单。全新控制中心创造出简约直观的连接方式，一拉即合，根据场景将所需设备自由连接。例如，深夜在家观影时，将智慧屏图标拉向手机，视频自动由手机接续到智慧屏上播放；佩戴 HUAWEI FreeBuds 4，将耳机图标拉至手机，智慧屏看画面，耳机听声音，既过瘾又不打扰家人，轻松享受超级终端带来的便利。

全新任务中心可以让应用在多设备上无感切换，人在哪，服务就在哪。在组成超级终端的任何一个设备上，用户都能看到其他设备的任务。在手机上玩游戏觉得不过瘾，只需上滑悬停调出后台，把任务发送至 HUAWEI MatePad Pro，即可用更大屏幕继续畅玩。

全新 HarmonyOS 桌面更简洁有序。上滑 App 图标即可生成万能卡片，在桌面呈现更丰富的信息。卡片上的信息实时更新，只需一瞥即可获取所需信息，省去了打开 App 加载的时间。卡片可大可小，可藏可显，还能够个性化定制，让每个桌面都独一无二。卡片也是原子化服务的载体，在服务中心可以轻松获取、随时分享，无需下载、安装，一步到位地获取新闻等各种服务。创新交互的精彩还藏身于美学设计的细节中：特别设计的 HarmonyOS 黑体、自然流畅的引力动效等让用户不论使用哪一款设备，都能获得视觉和操控上的一致体验。

除华为自有设备外，HUAWEI HiLink 全新升级 HarmonyOS Connect，唤醒更多设备的智能。智能家居与手机只需一碰即可连接：支持 HarmonyOS Connect 的美的蒸烤箱选择菜谱一键烹饪、海尔电冰箱根据食材智能变温、九阳豆浆机根据健康数据推荐饮品，让厨电变身私人营养师。

全面的性能提升，可靠的隐私安全保障

HarmonyOS 2 系统流畅度比上一代 EMUI 有大幅提升，手机在使用 36 个月后剩余空间极小的情况下，依然有接近新手机的读写速度。HarmonyOS 2 优化了后台应用保活能力，让任务持久在线，即使用了再多应用，也能实现状态恢复，离开时看到的信息回来可以继续看。比如，网购时临时回复微信消息、打开搜索 App 查资料，返回购物 App 时可以直接回到上次浏览的界面。此外，HarmonyOS 2 还能让游戏玩得更持久：用搭载 HarmonyOS 2 的 Mate 40 Pro 玩《和平精英》，续航时间可达 5.1 个小时。

HarmonyOS 继承和发展了 EMUI 隐私安全技术能力，以 “正确的人在正确的设备上，正确地使用数据” 为设计理念，确保全场景下每个设备每次访问的安全，每一次数据存储、传输与使用的安全。开启多设备协同身份认证，需要通过手机的人脸识别和手表连接的双重保险，才能完成解锁。同时，HarmonyOS 对用户的数据分类管理、设备分级保护，为超级终端设置安全门槛：只有满足安全等级要求的设备才能访问相应安全等级的数据，让用户可以放心地使用多设备互联。从应用的开发、发布、安装到运行都会经过多重检测，构建纯净安全的 HarmonyOS 应用生态。

华为常务董事、消费者业务 CEO 余承东表示：“随着每个人身边的智能设备越来越多，我们已步入万物互联时代。没有人是一个孤岛，每个人、每个设备都是万物互联大陆的一部分。我们希望与更多合作伙伴、开发者共同繁荣鸿蒙生态，为全球消费者提供更好的体验、更好的产品、更好的服务。”

为让更多消费者体验到 HarmonyOS 更便捷、更流畅、更安全的全场景交互，华为将为 HUAWEI Mate 40 系列、Mate 30 系列、P40 系列、Mate X2、nova 8 系列、MatePad Pro 系列总计近百款设备陆续展开 HarmonyOS 2 升级。想提早体验的用户可以在花粉俱乐部或我的华为 App 申请尝鲜，还可以在全国 66 家体验店报名参加 “HarmonyOS 体验官计划”。