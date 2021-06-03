IQAir 创立于 1963 年，是一家总部位于瑞士的空气净化信息科技公司。

作为空气净化和空气质量监测产品的行业先行者，IQAir 在全球 70 多个国家和地区，为众多家庭、企业、学校、医疗机构和公共场所提供服务，帮助人们免受空气污染和有害物质的侵害，是新装建筑空气污染控制、PM2.5 空气污染控制和抗菌空气净化领域专家。

2021 年 6 月 3 日-6 日，知名空气净化品牌 IQAir 携新品 CleanZone Sky 亮相 2021“设计上海”，展示其商业楼宇环境下的全新空气净化系统。

CleanZone Sky 是一款针对商业楼宇和办公环境打造的吊顶式智能空气净化器，由瑞士设计，德国制造。设计灵感上，CleanZone Sky Infinity 的设计灵感交相呼应，寓意山水尽头处坐看云起时的自在开怀，展现云净天空的清爽利落。

据 Frank Hammes 介绍，CleanZone Sky Infinity 最初的设计灵感源自天空中翻涌飘浮的云团，之后又结合了蜂房精巧的呼吸感造型外观。机身整体运用简约弧线型灵动设计，漂浮的蜂巢造型与天然橡木饰面材质相得益彰，力求给室内空间营造温暖自然的美感。

“设计上海” 展会现场，定制款 CleanZone Sky Infinity 吸引了不少参观者的注意。

作为一款商业楼宇吊顶式智能空气净化器，CleanZone Sky 拥有强劲可靠的气态污染物去除能力，切实解决新装办公环境的装修污染超标、异味严重等困扰。

据悉，它还拥有定制款 CleanZone Sky Infinity，配备重量级气态污染物滤芯 (如图）滤芯以多种高性能过滤介质科学配比，能满足多重气态污染物过滤需求。机身仅占用约 0.26㎡天花板空间，却配备了重达 5.5 公斤的重量级气态污染物滤芯，是吊顶式空气净化器目前可集成的气态污染物滤芯容量标杆。同时也可根据需求灵活配置滤芯组合，满足楼宇全生命周期中动态变化的空气净化需求。

智慧化方面，集成 AirVisual Enterprise 智能控制系统，有效满足办公空间对于空气净化系统的智能化管理诉求。与 IQAir 智能能源管理系统联动便于实现更好的节能降耗效果，帮助企业客户实现其可持续发展目标和更好地融入楼宇智能控制系统。