6 月 3 日，JINGdigital 径硕科技宣布获得线性资本、信天创投共同投资的 8000 万人民币 A 轮融资。本轮融资后，JINGdigital 径硕科技将致力于打造中国首个聚焦高客单价行业，以业绩导向、提速销售转化为目标的营销技术平台。据悉，本轮融资将重点用于技术升级、销售扩张、渠道覆盖及市场投放。

线性资本董事总经理郑灿表示：“互联网迅猛发展使得我们的品牌数字化营销和欧美相比多出了很多新的渠道和玩法，给了品牌更多的可能性，也由此催生了很多这个领域的初创企业。我们看好 JINGdigital 径硕科技完善的产品矩阵能够为客户提供关键的潜客全生命周期孵化的能力，从而帮助品牌大幅提高潜客的最终转化率。”

JINGdigital 径硕科技自 2016 年创立之初，始终坚持 SaaS 化的产品思路，连续 5 年保持高速增长，年复合增长超 100%。

径硕科技深度调研 B2B 企业业务场景并推出为 B2B 企业量身定制的营销自动化技术平台和功能模块，覆盖 B2B 企业从「营」到「销」全链条的营销流程，帮助企业真正实现利润驱动型营销。标杆客户覆盖默沙东、安捷伦、赛默飞、欧加农、赛多利斯、博世、震旦集团、汇纳科技等近 300 家国际和国内企业。

在谈及 JINGdigital 的产品理念时，JINGdigital 径硕科技 CEO 洪锴表示：“如果聚焦国外，无论从客户体量还是渠道策略，我们认为理念上跟 Adobe 是相似的。”

“对径硕科技来讲，我们在慢慢往这条路上走。到目前为止，最核心的几个模块我们已经拥有了。虽然营销自动化平台本身是一个非常复杂的管理体系，但是敏捷开发策略赋予我们团队非常大的灵活性，我们每两周都会有一次迭代，通过快速迭代的产品来满足客户不断变化的需求。” 洪锴说。

此外，洪锴还认为径硕科技的产品是有中国特色的产品体系，它植根于中国市场。“中国市场不同于海外，它有自己产品、市场情况，比如说前端销售工具，这是国外没有的，它既需要完成销售赋能，又需要有管理职能，同时还是一个和客户沟通的窗口。” 洪锴补充道。

作为 CRM 天然的上游入口，MA（Marketing Automation 营销自动化）类产品的优势得天独厚，而行至 2021 年，中国营销自动化市场才迎来了真正意义上质的飞跃，这一方面是需求企业亟待寻找合适的营销自动化工具实现存量精细化运营，切实提高营销转化率。另一方面，来自 “十四五” 规划出台后，政策导向对数字化转型市场的催动作用，加速了整个市场的重构和创新。

对于整个 MA（Marketing Automation 营销自动化）行业来说，尽管中国市场晚于国外近十年，但洪锴仍保持乐观态度：“中国预计 3-5 年内会拥有 100-200 亿人民币的 MA 市场规模，年增长 20-30%。”

JINGdigital 径硕科技成功打造出第一代 SaaS 产品，并积累了近 300 个国内外品牌客户和良好市场口碑，关键 KPI 表现突出。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。