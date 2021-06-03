致力于供应链决策自动化的未来平台 Locus 宣布已在 C 轮融资中筹集 5000 万美元，该轮融资由新加坡主权财富基金 GIC 领投，参与方包括 Qualcomm Ventures LLC 和现有投资方 Tiger Global 和 Falcon Edge。参加此轮融资的天使投资人还包括 Pine Labs 首席执行官 Amrish Rau、Cred 首席执行官 Kunal Shah、Sierra Atlantic 创始人 Raju Reddy 和 SAP South Asia 前总裁兼总经理 Deb Deep Sengupta。

Locus 将把此笔资金主要用于扩展地理覆盖范围和建立研发团队以扩大产品线。

“高品质和有耐心的资本使我们能够专注于开创性研发，帮助我们通过渐进式改进为客户提供卓越的长期价值。我们将为数据科学团队招募更多博士，并希望到 2022 年将我们的专利增加一倍，”Locus 首席执行官 Nishith Rastogi 表示。

Locus 使用深度机器学习和专有算法为客户提供智能供应链解决方案。该公司的可扩展解决方案为电子商务、零售、电子百货、CPG/FMCG、居家服务、家庭快递、第三方物流、运输和 B2B 分销等行业客户节省超过 1.5 亿美元的物流成本，减少超过 7000 万公里的旅行距离，减少超过 1700 万公斤的温室气体排放。

Locus 与北美、东南亚、欧洲和印度次大陆的客户合作， 在美国、英国、印度、新加坡、印度尼西亚、越南和德国设有办事处。

“此时此刻，我要感谢所有客户对我们的信任，并成为我们的创新合作伙伴。我们非常高兴地了解到我们为客户的供应链和物流运营增加了价值。我们现在正在寻求通过全球覆盖为我们的客户提供支持。除我们的现有业务地区外，我们还在拉丁美洲进行大量投资，并积极扩大我们在拉丁美洲的业务，”Rastogi 补充道。“我还要感谢 Locus 团队每天付出的努力。我希望我们能够创造大量财富，以此来表达我们对他们所有努力的感激之情。”

该公司此前曾通过多轮融资筹集 3000 万美元。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。