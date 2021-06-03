KILBURN II 是 MARSHALL 便携音箱系列中的一款备受 欢迎的明星产品。仅重 2.5 公斤，却拥有清澈顺滑的中音、深沉有力的低音，和富有延展性的高音，无论你身处室内还是户外，都能获得立体而饱满的音乐体验。TUFTON 是 MARSHALL 便携音箱系列中的终极悍将。单次充电即可无线续航逾 20 小时，蓝牙 5.0 技术和清晰细腻的音质，为你持久地呈现干净清澈的声音体验。 TUFTON 如一台声音巨兽，让你随时随地享受公路派对，感受震撼的音乐魅力。

Kilburn II 和 Tufton 现已全新推出标志性的 Black andBrass 配色，以传承 Marshall 的摇滚内核，彰显音乐爱好者们的个性。

BLACK AND BRASS 标志性配色

黑与黄铜搭配大胆的外观设计，正是沿袭摇滚传统。这一别具的设计也与 Marshall 舞台音箱上的金色细节互为为呼应。不仅是对逾半个多世纪 Marshall 精神的传承，更是对摇滚精神的再次延续。

BLACK AND BRASS 便携音箱系列

继 Emberton 和 Stockwell II 后， Kilburn II 和 Tufton 亦推出 Black and Brass 配色。现 Marshall 便携音箱全系列产品均提供了呼应品牌摇滚传统的标志性配色。

KILBURN II 刚韧英雄 无惧前路

Kilburn II 坚固耐用的设计，无论何种旅途，都能伴你前行。单次充电即可无线聆听逾 20 小时。仅重 2.5 公斤，Kilburn II 仍能为你带来清澈顺滑的中音、深沉有力的低音，和富有延展性的高音的极致音乐体验。Marshall 特有的多方位立体声技术， Kilburn II 给你 360 度立体音乐体验，任一方向，都是最佳角度。

TUFTON 一路披靡

Tufton 是 Marshall 便携音箱系列中的终极悍将，即使身处旅途，亦可为你随时呈现摇滚现场。单次充电即可无线续航逾 20 小时，为你提供更长时的沉浸式聆听体验。搭载的蓝牙 5.0 技术，可以在 10 米范围内可轻松无阻连接。配备的三分频系统，在正面使用高音、全频、低音三颗独立的扬声器，在背面配备了全频单元，让 Tufton 在整个频段上，都能呈现干净而清澈的声音。Tufton 如一台声音巨兽，让你随时随地享受公路派对，感受沉浸震撼的音乐魅力。

EMBERTON 紧凑精悍 狂野响亮

Emberton 是 Marshall 便携音箱系列中外形最为紧凑的音箱，同时也是一款刚柔并济的全新成员。它小巧的身体里蕴藏着巨大能量，能够在为你带来层次丰富、清晰、响亮音乐的同时，忠实还原音乐艺术家的创作意境。 Emberton 搭载了立体声技术，这是 Marshall 的多声场立体声系统，能捕捉各个方向上细微的声音表现。

STOCKWELL II 轻装上路 响遏行云

为出行而生，仅重 1.4kg，Stockwell II 尽管身材小巧却蕴含大能量。搭载的多 声场立体声技术，为你呈现清澈有力的沉浸音效体验。单次充电即可无限续航逾 20 小时，随身携带也不必担心电量耗尽。同时附有以吉他背带为灵感而设计的手提皮带，无论路途再远，亦可轻松随行。

KILBURN II 和 TUFTON BLACK AND BRASS 配色将于 2021年4月8日起于MARSHALLHEADPHONES.COM 及 MARSHALL 天猫、京东、苏宁影音旗舰店开售。