抗摔、防抖、能防水；全景、追踪、模块化。

消费级运动相机市场早已经是红海一片，在性能、品牌和价格不同维度的考量之下，年轻人的第一台 Vlog 全景相机到底该怎么选？除了直接主导你下单的价格因素外，究竟还有哪些因素可以在你的心头持续 “种草”。

谈到运动相机不能不提美国的 GoPro，聊到全景相机也不可不说中国的 Insta360 影石。今天动点科技收到的这款评测产品，是同样来自 “创新之城” 深圳的一家科技企业 “看到科技”，他们推出了一款主打 Vlog 拍摄的全景相机 QooCam FUN。

对于愈发火热的 Vlog 领域，相关拍摄技巧的博文贴满论坛，拍摄工具的选购更是让人挑花了眼。想要成就一件生产力利器，首先要 “快准狠” 地切入用户的使用场景。对于新手小白来说，如何快速上手，并降低后期成本就成为了 Vlog 拍摄器材不可回避的关键要素。那本次评测的主角 QooCam FUN 表现又是如何呢？

首先是相机的开箱及基础参数。

白色小巧的包装盒显得十分的方正。盒体正面印刷了产品宣传图以及彩色字样的产品名。盒子的背面则详细标注了产品参数及配件表。

QooCam FUN 全景相机的本体被一个硅胶材质的保护套所固定，前后镜头在出厂时也覆盖了胶纸，以防止运输途中刮花镜头。机器通体采用了黑色的磨砂塑料材质。机身右侧有一个内嵌指示灯的电源键，以及一个麦克风音频采集点；机身左侧为 Type-C 的充电口（充电完毕后，一旁的红色提示灯会自动熄灭）。同时考虑到全景相机音频采集的需要，机身左侧同样安排了一个麦克风音频采集口。

当前主流的运动相机均采用的是相机本体独立摄录的模式，通过蓝牙与相机连接的手机设备，仅仅是起到补充监视及后期剪辑的作用。QooCam FUN 在机身底部设置了一个 Type-C 插头，插入相应型号的手机后，会自动唤醒 QooCam App 程序，并进入拍摄界面。这样的使用方式也不禁令人存疑，是否真正好用。需要补充说明的是，此前 “看到科技”QooCam 8K 全景相机也采用的是独立的摄录模式，本次 QooCam FUN 主打的是 Vlog 拍摄。对于随手记录的 Vlog 视频而言，快速上手、随时捕捉，就显得尤为必要了。此前在 GoPro 运动相机上也曾设置过 “QuickCapture” 这样将 “开机” 和 “快门” 集成一体的快捷键，同样是为了便于用户快速进入摄录模式。当 QooCam FUN 相机完成首次与手机端的连接后，此后的拍摄只需将相机插入手机即可，连额外的开机操作都可以省略，并且拍摄的素材内容会自动保存至 QooCam App 的相册中，也免去了手动输入密码、下载视频等繁琐操作。这一功能设定也与以手机操作为核心的 Vlog 拍摄达成了一致的步调。

只多一个镜头，玩法上却多了不止一种。

全景相机因为硬件的特殊性能，能够赋予用户不同于单镜头相机的使用体验。本次 QooCam FUN 除了全景相机常见的 “正、反小行星”、“鱼眼” 和 “透视” 等视角模式外，更在后期上提供了 “移动延时”、“滑动变焦”、“盗梦空间” 等模板化的后期教程。但是对于全景相机来说，想要实现 “正、反小行星” 这类特殊视角拍摄效果的最大化，实际上对于拍摄高度有一定要求。对于需要搭载在手机端的 QooCam FUN 全景相机来说，在拍摄高度始终存在着一定的制约。可是对于一款 Vlog 全景相机来说，全景拍摄的优点更体现在全方位的记录之中。用户握持手机进行某一方向的拍摄时，无需担心遗落其它任意方向的画面内容，也给后期剪辑处理提供了足够的创意空间。这样的拍摄特性也在直播功能上表现的尤为明显。

Vlog 方式的直播与固定机位的直播最大的不同之处在于，握持相机的 Vlogger 玩家会有大量与镜头进行互动的环节内容。因此在使用 QooCam FUN 进行的直播过程中，用户可以在手机端的操作界面下，对不同的拍摄视角进行 “一键调节”，虽然大多数独立摄录的运动相机也能实现类似的功能，但是与手机端直连的 QooCam FUN，可以免去用户在 “相机取景” 和 “手机监控” 两头的奔忙，更能配合手机端的时实预览，来及时调整拍摄方式与取景内容。

“画面防抖” 也是衡量一款运动相机综合性能绕不开的指标。目前市面上不同品牌的相机都推出了属于各自的防抖解决方案。GoPro 使用的是 HyperSmooth，DJI 大疆的 RockSteady，Insta360 影石的 FlowState，QooCam FUN 搭载的则是 SuperSteady 超强防抖。经过上手评测，常规步速下的走动、跑动，QooCam FUN 的画面都有着较为稳定的呈现，上下坡运动状态的拍摄，画面存在一定惯性的微颤，但整体稳定效果也基本都控制在了可以接受的范围。

实际上，“看到科技” 这款主打 Vlog 拍摄的 QooCam FUN 全景相机，相机本体与手机直连的使用方式，在 2017 年前后的全景相机领域，就已经有此类型化的消费级产品推出了，但是考虑到当时主流视频平台的视频格式，以及消费者的拍摄习惯，Vlog 视频还未迎来较大规模的爆发。可当 DJI 大疆在 2019 年推出首款运动相机 OsmoAction 时，机身前端添置的那块 1.4 英寸的屏幕，也打的 GoPro 措手不及，随后几个月发布的 GoPro Hero8 也外置了麦克风等用于 Vlog 拍摄的额外辅件。

在全景图像领域深耕多年，并拥有多款企业级产品的 “看到科技”，推出了这款主打 Vlog 场景的消费级全景相机，也算是对消费级影像市场一种精准的切入。总结来说，QooCam FUN 整体设计小巧，“即插即用” 的使用方式可以完美配合 Vlog 拍摄的需要。同时，市面主流的全景相机所具备的玩法与硬件素质 QooCam FUN 也都具备。美中不足之处可能在于，虽然官方准备了收纳硅胶套，但设备整体的外观设计感有待增强。支持 PD 快充功能，实现边充边播，但在使用过程中，机器还是存在一定的发热情况。

对于现如今动辄小千元的全景相机来说，QooCam FUN 998 元的定价也足够能打。对于想要尝试全景视频制作的 Vlogger 玩家来说，不妨值得一试。