斯微（上海）生物科技有限公司宣布正式完成近 2 亿美元新一轮融资，本轮融资由招商健康、红杉资本中国基金、景林投资、药明康德共同领投，奥博资本、尚珹投资、国新国同、招银国际、凯利易方资本、光远资本、清松资本、中信证券投资等专业医疗健康投资机构跟投。该笔融资主要用于加快新冠疫苗临床研究、GMP 生产车间的建设、以及扩充研发管线。易凯资本在本次交易中担任首席财务顾问，多维海拓，雅法资本担任联席财务顾问。

斯微生物成立于 2016 年，是一家 mRNA 新药研发企业，拥有自主知识产权的 mRNA 全产业链技术平台和制剂结构专利 LPP 技术，斯微生物自主开发了基于云计算技术的抗原分析、预测、序列优化平台，拥有完整的 mRNA 疫苗分析及质控技术平台，以及年产亿剂 mRNA 疫苗的大规模生产的关键技术和设备。

斯微生物拥有顶级研发能力和全球化视野的团队。创始人李航文，德州大学 MD Anderson 癌症中心肿瘤生物学博士，拥有近 20 年的生物治疗和免疫治疗的研发经验，曾在国家疾病控制中心（CDC）开展科学研究与技术开发工作，研究领域包括肿瘤免疫治疗、RNA 创新疫苗及肿瘤干细胞治疗等。核心团队汇聚了来自 GSK、默沙东、药明、中国生物等全球领先的疫苗和肿瘤高端人才，斯微生物目前拥有 200 余人的研发及产业团队，其中博士、硕士、海归人才占 40% 以上。

斯微生物创始人、董事长兼 CEO 李航文博士表示：“我们拥有完备的 mRNA 疫苗团队，完善的专利体系，丰富的 mRNA 管线，先进的工艺以及放大量产技术。我们开发的新一代新冠 mRNA 疫苗能够有效的预防包括南非株、巴西株和印度株在内的多种变异毒株，将很快进入二期临床，同时海外三期也在计划中。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。