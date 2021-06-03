据市场监管总局官网消息，特斯拉宣布在国内召回部分进口 Model 3。

此次召回的第一批进口 Model 3 车型生产日期为 2019 年 1 月 12 日至 2019 年 11 月 20 日期间，共计 311 辆。 召回范围内的部分车辆在装配过程中，可能未将前排安全带顶部 D 形环固定在 B 柱上的螺钉紧固至标准扭矩。当车辆发生碰撞时，极端情况下如果螺钉脱落，安全带将无法按照设计预期发挥作用，会增加乘员在碰撞事故中受伤的风险，存在安全隐患。

特斯拉汽车（北京）有限公司将为召回范围内车辆进行紧固扭矩的免费检查，如发现不符合标准紧固扭矩的情形，会对将安全带顶部 D 形环固定到 B 柱的两个螺钉进行维修，确保其达到标准的紧固扭矩；如果在检查过程中发现 B 柱安装孔螺纹或者 D 形环出现了损伤，将会对安装孔螺纹进行维修或者对 D 形环维修、更换，以消除安全隐患。

第二批为 2019 年 2 月 2 日至 2019 年 11 月 20 日期间生产，共计 423 辆。召回范围内的部分车辆可能未按标准扭矩紧固制动卡钳螺栓，随着时间的推移螺栓可能会松动。极端情况下如果固定螺栓变得足够松动或从转向节中脱出，以致卡钳与轮辋内表面接触，则车轮可能无法自由转动，并可能导致轮胎失压，会增加车辆发生碰撞的风险，存在安全隐患。

特斯拉汽车（北京）有限公司将为召回范围内车辆进行制动卡钳螺栓紧固扭矩的免费检查，如发现不符合标准紧固扭矩的情形，将重新紧固螺栓至标准扭矩；如果在检查过程中发现车辆由于螺栓松动或者丢失造成了转向节或轮辋的损伤，特斯拉将提供免费维修，以消除安全隐患。