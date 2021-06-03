“国潮” 运动服饰正在从国内火到国外。天猫 618，三大运动国潮品牌李宁、安踏和回力继续领跑出海增长，挪客和 keep 作为国货运动品牌新势力，也在快速崛起。6 月 1 日-2 日数据显示，五大国货运动品牌的境外销售额同比均超 50%，其中回力增幅近 100%。

有分析认为，国潮出海，既因为国货品质和设计的提升，也因为国内 95 后 Z 世代年轻人，通过社交媒体将对国潮的喜爱传导到全球的华人年轻群体中。此外，跨境电商发展带来的便利购物条件，都在助推国潮出海。

李宁、安踏和回力是国潮典型代表。2018 年，李宁携 “悟道” 系列登上了 2018 年纽约时装周秋冬秀场，彻底引爆了国潮概念。国潮由此开始代表着自强不息的国货力量，逐渐成为消费潮流。

李宁一直注重出海业务，参加了天猫淘宝海外全球包邮计划，买满可包邮、境外直接退货，提升了海外消费者跨境购物的体验。天猫淘宝海外平台的数据显示，天猫 618 正式开卖后连续两日，李宁保持天猫 618 运动服饰海外销售冠军，一大批标着 “中国李宁” 的国潮服装走向了加拿大、澳大利亚、美国等欧美国家。

回力是国货老品牌，近年来被年轻人追捧，更有不少明星加持，成为 “国潮小白鞋”。天猫 618 正式开卖后连续两日，增长接近 100%。经典的回力帆布鞋在港澳台、欧美等国家和地区均受到欢迎。

除了李宁、安踏和回力，以挪客和 keep 为代表的新兴国货运动品牌也在快速崛起。

挪客创办于 2010 年，主打户外用品，已经在欧美产品占主导的市场中取得突破。此次天猫 618，挪客借鉴国内直播经验，在天猫淘宝海外做起了直播，拉动境外华人群体成交增长。keep 是做运动 APP 起家，正在打造运动品牌，推出系列的运动周边服饰，同样通过加入天猫淘宝海外的全球包邮计划，让海外消费者买满包邮、直接境外退货，提升购物体验带动了海外的成交增长。

天猫淘宝海外事业部总经理叶天介绍，天猫淘宝海外致力于服务遍布全球 200 多个国家和地区的近 1 亿华人，他们的消费习惯与国内接近，除了国潮服饰之外，国潮美妆、国潮零食等系列中国品牌都正在海外华人群体中大受欢迎，天猫淘宝海外全年也将助力 10 万国货新商家加速出海。