近日，上海有临医药科技有限公司（简称 “有临医药”）完成超亿元 A+轮融资。本轮融资由钟鼎资本领投，老股东千骥资本持续加码，仁金投资跟投。本轮融资将加速数字化临床试验系统开发与布署、专业临床服务团队扩充。

有临医药创始人、董事长王俊林先生：“十分感谢新老投资人对有临团队的认可。临床研究作为新药开发的核心环节，面临诸多机遇和挑战。肿瘤新药的临床研究起跑即冲刺，亟需创新的临床服务能力。有临致力于通过临床试验数字化系统，帮助研究中心和研究者提升效率，为申办方提供前瞻性、专业化和一站式临床服务，满足新药动态决策的需求，为客户创造价值。”

有临医药成立于 2017 年，总部位于上海。有临医药聚焦肿瘤创新药，为客户提供从策略到执行的一体化服务交付，包括策略咨询、医学服务、临床运营、第三方独立影像评估、中心实验室、数据管理与生物统计等。有临医药具备专业能力和实战经验的团队，团队规模 350 余人，拥有 6 家子公司，有临团队负责过数十项新药临床研究，包括抗体、ADC 药物、小分子靶向药物等。

有临医药子公司曜研智能是数字化、嵌入式 SMO，曜研智能自主开发多中心协同智能临床研究系统（eDISC），通过人工智能、大数据和云技术帮助临床研究中心提升效率。目前 eDISC 已实现多家中心上线运行，并计划 2022 年完成 30+医院的交付使用和联网运行。通过系统的布局，分步实现新药 I 期扩展和关键临床的数字化、智能化和平台化运行，让新药临床转化真正做到 “更快、更好、成本可控”。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。