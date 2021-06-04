6 月 4 日，潮流服饰平价集市品牌「919 氢仓」宣布先后获得来自青松基金的天使轮、个人投资者的战略轮共千万元人民币融资。

据其创始人、CEO 席一舟介绍，本轮融资将主要用于供应链打造、店铺拓展及团队建设。“公司将重点在江苏、安徽及四川等地打造区域样板店，完善供应链及产品打造，并在公司内部商品、拓展和运营团队实行以经营为核心的合伙人团队建设，进一步优化人才架构。”

919 氢仓于 2019 年底成立，2020 年疫情期间成功在江苏、安徽、四川的下沉城市开设模型店铺，同时迅速进行模式转换、供应链和渠道改造以及产品迭代，定位聚焦为 “平价潮流服饰集市”，也即服饰版 “美元树” 模式。

席一舟表示，919 氢仓希望通过低价优质的产品、良好的门店体验、高效的运营效率等创新尝试，为下沉市场消费者带来不一样的购物体验，“早期打造体验、中期区域扩张、后期规模复制，快速占领用户心智，实现口碑传播。”

据悉，919 氢仓的模式可快速在目标区域进行高密度复制，计划 2021 年底即将完成 30 家区域店铺拓展，未来 3-5 年内有望覆盖全国并出海。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。