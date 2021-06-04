空间智能公司宸境科技近日宣布获得数千万美元融资，本轮投资由 OPPO、富达集团（Fidelity）旗下自有资产投资机构斯道资本（Eight Roads）、广汽资本联合领投；上汽加州风投基金、越秀产业基金、复星锐正资本、欣旺达集团等跟投，另外老股东火山石资本也在本轮跟进了投资。

OPPO CEO 投资特别助理乔雨婷表示：“元宇宙” 的魅力在于不同的人可以重构规则在平行于现实世界的虚拟空间获得满足，这是不可估量的巨大市场。相信 Neal Stephenson 1992 年的科幻小说《雪崩》在几年后能够成为现实。“元宇宙” 需要很多合作伙伴一起建设。宸境拥有顶级的人才，具备很强的技术实力，是 OPPO 重要的合作伙伴。投资后，我们将一起长期合作探索数字世界与现实世界的边界。”

斯道资本执行董事沈晓表示：“我们坚定看好 AR/VR 在不远的将来实现落地，在成为新一代计算平台的同时改变人们的生活方式，斯道资本的全球生态系统已围绕这一主题在全球范围内积极布局，包括引擎端的 Epic Game / Unreal，垂直应用端有 AR 远程手术公司 Proximie，以及 VR 数字疗法公司 AppliedVR 等。我们认为在 AR 产业链上，空间智能平台是一个不可或缺的技术栈，而且极具网络效应。宸境团队具有全球顶尖的技术能力和宏大的愿景，同时具备很强的商业落地能力。我们将长期坚定支持公司的发展。”

广汽资本总经理袁锋表示：“广汽资本希望以资本为 “纽带”，在支持汽车 “新四化” 转型升级发展方面发挥关键作用。投资宸境是广汽资本在早期成长性企业的重要布局，宸境拥有的空间智能技术是车辆智能化的核心技术，广汽资本可以更好的赋能宸境，形成 “1+1 大于 2” 的产融结合成果。”

镜像宇宙 MirrorVerse

热门电影《头号玩家》的上映， 到《我的世界》（Minecraft）和《动物森友会》备受热捧，再到 Roblox 公司的成功上市，以 “元宇宙（Metaverse）” 为代表的虚拟世界正在成为非常重要且主流的一种生活和体验方式。

宸境科技对 “元宇宙（Metaverse）” 有着独到的理解：“要达到终极形态的元宇宙，最可能实现的途径将会是通过构建于物质世界上的平行宇宙，首先创建出超过一亿用户的超级杀手级应用。它既是虚构的，又是与真实的世界接轨的，是一个始终在线的庞大的世界，全球的人类会同时参与并生活在其中。“据宸境科技 CTO 雷加贝介绍， 宸境目前将从 “D2I2” 四重维度打造 “镜像宇宙 MirrorVerse” 的平台：

建立在真实世界之上、和真实世界 1:1 的空间智能数字基座 (Digital Foundations)； 用于搭建元宇宙的数字积木 (Digital Bricks)； 人、虚拟角色与环境之间高度融合和交互的数字内容（Interactive Content）； 每个人都能同步接入的自由且个性化的沉浸体验 (Immersive Experience)；

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。