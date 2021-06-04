根据 Sensor Tower 公布的最新数据，2021 年 5 月中国手游发行商在全球 App Store 和 Google Play 合计吸金近 23.9 亿美元。本期共 39 个中国厂商入围全球手游发行商收入榜 Top 100，占全球 Top 100 手游发行商收入的 40.3%。

中国手游发行商收入 Top 30

得益于《原神》、《崩坏 3》和《未定事件簿》收入全线增长，米哈游本期收入环比上涨 21%，重回中国手游发行商收入榜前三。依托《原神》在全球市场的卓越表现，本期发行商收入的 73.4% 来自海外市场。其中，美国、日本和韩国分别占 22%、21% 和 8%，米哈游的国际化程度进一步加深。

由于《航海王热血航线》5 月收入进一步增长 141%，加上《RO 仙境传说：新世代的诞生》在中国港澳台市场的稳定表现，本期字节跳动游戏收入达到 4 月的两倍，创历史新高，首次跻身榜单第 14 名。

随着 2 周年庆典的到来，二次元塔防手游《明日方舟》迎来上市至今的最高收入纪录，并带动多家发行商实现增长。在国内市场，研发商鹰角网络 5 月收入激增 457%，回归榜单第 24 名。在东亚和欧美市场，悠星网络凭借该游戏的卓越表现，收入环比增长 31%，排名上升 4 位至第 17 名。在中国港澳台市场发行该游戏的心动网络，亦迎来 14% 的环比增长。

以上厂商或凭借领先的技术实力突围国际市场，或以庞大的平台流量迅速变现，或通过持续打造内容生态形成独特壁垒。尽管二次元手游制作门槛颇高，但过去两年跑出的黑马产品吸引着资本持续下注。无论在国内还是海外市场，原创二次元题材或漫改手游无疑是厂商触达年轻玩家并实现收入增长的战略重点。

随着《无尽对决》515 Eparty 到来，沐瞳科技收入环比增长 25%，创历史新高。

在《问道》手游 5 周年活动和《一念逍遥》的带动下，雷霆游戏本期收入环比增长 16%，成为自 2015 年以来收入最高的月份。由于近期上市的《摩尔庄园》手游表现强劲，雷霆游戏收入在 6 月将迎来新一轮增长。

哔哩哔哩于 4 月底推出的像素风手游《坎公骑冠剑》本期收入环比增长 161%，成为发行商旗下收入主力。加上 5 月在中国和日本市场分别推出的《机动战姬》和《黑潮：深海觉醒》等新游，本期哔哩哔哩收入环比增长 139%，回归榜单第 23 名。

榜单之外，入围全球收入 Top 100 的中国手游发行商依次为创酷互动、龙腾简合、中手游、英雄互娱、梦加网络、掌趣科技、天游网络、Six Waves 和 智明星通，共 39 家厂商。

中国 App Store 手游收入 Top 20

由朝夕光年和中手游联合推出的漫改手游《航海王热血航线》4 月 22 日上市，随即登顶中国 iOS 手游下载榜榜首。凭借抖音上的系列宣传活动，以及粉丝对游戏品质的认可，5 月《航海王热血航线》营收能力更进一层，成为过去半年来首款成功打入国区 iOS 手游收入榜 Top 5 的新游。

除了前文提到的新游，以及正值周年庆的《明日方舟》和《问道》手游，榜单中增长显著的长青手游还有《阴阳师》。5 月 26 日推出 SSR 新式神后，这款上市超过 4 年的二次元手游月收入环比增长 45%，重回榜单前十。