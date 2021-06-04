作为装瓶厂正在大举实施的数字转型计划的一部分，可口可乐饮料非洲公司（CCBA）将与定价和折扣管理专家企业 Flintfox 和微软公司展开合作，实现其技术使用的现代化。这一合作将有助于装瓶巨头淘汰传统解决方案，更好地管理定价，并克服供应链所有阶段的现有挑战。

贸易收入管理和 RMx 定价引擎可为 CCBA 提供管理先进定价和促销、降低运营成本和监控利润空间的能力。通过扩展 Microsoft Dynamic 365 的功能，并与现有的电子商务和销售人员自动化平台集成，Flintfox 将实现实时超速定价，并助力在整个供应链中提供准确的定价。

微软和 Flintfox 之间的合作有助于 CCBA 加快数字化转型之旅，通过无缝数字系统实现整个企业作为一个整体运营。

Flintfox 欧洲、中东及非洲地区总监 Mark Conway 表示：“与 CCBA 合作是一个激动人心的时刻，因为他们将通过 Microsoft Dynamic 365 实现数字化转型的愿景，并走上加速发展的道路。我们的智能解决方案将降低运营成本，实现生产率提升和面向未来的运营。此外，我们还将在 CCBA 的各个渠道提供实时定价精度，并为企业提供可观和可衡量的投资回报率（ROI）。”

可口可乐饮料非洲公司首席信息官 Joshua Motsuenyane 说道：“由于 CCBA 由不同公司合并产生，因此，存在着基础设施冗余、供应重复和责任界限模糊的问题。我们需要完善该企业一体化运营的能力，并提高定价透明度和可见性。Flintfox 和微软帮助我们制定了如何更好地管理先进定价、促销管理和复杂供应链定价的战略，并为未来提供了路线图。与 Flintfox 和微软的强强联合可对我们在整个 IT 领域使用技术的方式实施现代化转型，并能够完全淘汰传统系统。”

微软南非咨询服务总监 Gavin Holme 表示：“Flintfox 的贸易收入管理和 RMx 定价扩展了我们财务和运营解决方案的功能，从而实现了 CCBA 的数字化转型。 借助 Dynamics 365、Microsoft 365 和 Azure，CCBA 将实现统一运营和实时智能调整流程的目标。”