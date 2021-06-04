在华为智慧金融峰会 2021 上，华为宣布正式启动智慧金融伙伴出海计划（FPGGP，Financial Partner Go Global Program），携手金融行业有能力、且有意愿与华为合作的伙伴，整合华为与伙伴在赋能金融数字化转型上的经验、技术创新能力，一起构建行业领先的解决方案，拓展全球市场，做大金融科技蛋糕，共创金融行业新价值，实现商业共赢。

更深地理解行业，更好地服务客户，更易地合作协同

华为企业 BG 常务副总裁、全球伙伴发展与销售部总裁马悦表示：“消费金融正在向全场景金融发展，需要跨行业、全场景、立体化的生态体系。华为此次面向全球市场发布智慧金融伙伴出海（Go Global）计划，携手有能力、有意愿拓展全球市场的能力型伙伴，共同建立你中有我、我中有你的紧密合作关系，凝心聚力，扬帆远航，共同应对挑战，服务全球金融客户，共创行业新价值。”

启动智慧金融伙伴出海计划，开展五大合作，共享六大权益

FPGGP 首批成员单位共 25 家，其中包括华为、长亮科技、同盾科技、天旦网络、Wallyt、中科软科技、中软国际作为首批 7 家理事单位。FPGGP 将在政策与法规、应用场景、技术架构、运营支持、合作与推广等五大方面展开合作。

同时 FPGGP 成员享有六大华为伙伴核心权益，华为会从商机共享、能力提升、市场推广、品牌提升、投融资对接、运营指导等六个方面促进华为与伙伴之间、伙伴与伙伴之间的共创共享，成员企业发挥各自领域的优势，实现优势互补、资源共享，合作协同，商业共赢。华为将在全国各地举办金融数字转型相关的活动，与金融业界共讨转型之道和出海计划，也欢迎更多有能力、有抱负走向全球的企业加入。

截至 2020 年底，华为企业市场合作伙伴数量超过 30000 家。华为将继续以投资的眼光发展、培育、激励和支持好合作伙伴，加大伙伴激励投入，力求打造开放、合作、共赢多元生态系统。

截至 2020 年底，华为已服务全球 60 多个国家和地区的 2000 多个金融客户，包括全球 Top 100 银行中的 47 家。