昕诺飞今日发布了两款搭载于 WiZ 平台的飞利浦智能 LED 系列灯具新品——飞利浦智能 LED 氛围床头灯和飞利浦智能 LED 氛围双驱桌灯。两款新品拥有灵巧便携，光效卓越的特性，在满足日常辅助照明需求的同时，引入无感触摸操控与分区控制功能，结合 WiZ 平台多种智控方式、多场景切换、昼夜节律、氛围营造结合，为家居生活打造沉浸式照明体验。

“我们长时间处于室内人造照明环境下，光作为日常生活的重要组成部分，不仅维系着生活的正常运作，更在数字化家居时代辅助营造舒适的家居环境，匹配家装风格，提升生活品质。” 昕诺飞数字产品事业部大中华区及新兴市场消费照明产品总经理林少宏表示：“创新的飞利浦智能 LED 产品为家居氛围的营造提供了新的便利，提供了独特的控制和照明方式。结合昼夜节律功能，让灯光知时令，人体节律一键匹配，助力实现 ‘人因照明’。”

小身材大智慧 点亮生活美好瞬间

全新飞利浦智能 LED 氛围床头灯与上一代产品相比，操控更加便捷，新增灯体触摸控制方式——“拍一拍”。独特的控制方式简化了开关的寻找和操作。轻拍两下灯体即可实现开关功能。在外观设计上，全新氛围床头灯简化灯身装饰，使外观线条设计更为柔和；体积缩小的同时配备高亮度的光源。

用光绘画墙面 轻松营造多样化家居氛围

家是人们最常停留休憩的空间，灯光能够赋予家以温度，提升居家氛围感。全新飞利浦智能 LED 氛围双驱桌灯，内设上下两组照明分区。通过 WiZ 应用程序调节两组照明分区的输出比例，可以轻松实现洗墙或氛围营造。预设的动态模式更可以将海洋、森林、壁炉等多种光影效果以不同的自然律动过程分别投射在上下两组分区。

两款全新产品采用精心设计，尺寸缩小的同时仍完整保留 1600 万种色彩变化和 2200K – 6500K 无极色温调节，满足日常家居生活中阅读、放松、休闲等不同场景下对冷暖光色和色彩的需求，一键点亮每个氛围瞬间，让家居生活更高效舒适，满足后疫情时代的便捷、健康需求。

搭载 WiZ 平台的全新飞利浦智能 LED 氛围床头灯和飞利浦智能 LED 氛围双驱桌灯现已在飞利浦家居照明天猫、京东官方旗舰店正式上线。