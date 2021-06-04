6 月 3 日，纵目科技（上海）股份有限公司（简称 “纵目科技”）宣布正式完成累计金额 1.9 亿美元 D 轮融资。该轮融资由小米长江产业基金领投，高通创投、晶凯资本及君联资本等跟投。

此前，纵目科技完成了由日本电装领投、重庆两江新区股权投资基金、湖州环太湖集团和晶凯资本投资的 D1 轮融资。纵目科技的 D2 轮由同创伟业和高远资本领投、D3 轮由小米长江产业基金领投，跟投方包括国内多个投资机构：复星（重庆）私募股权投资基金、朗泰资本、上海科创投集团、兴业银行以及战略投资方重庆长信智汽私募股权投资基金和科博达投资控股有限公司等，老股东君联资本、高通创投和晶凯资本持续跟投。

作为自动驾驶系统 ADS（Autonomous Driving System）和高级驾驶辅助系统 ADAS（Advanced Driving Assistance System）技术及产品供应商，纵目科技目前已经形成了从基础研发到量产应用的全栈技术和配套供货能力，产品覆盖包括 ADS/ADAS（域）控制器、摄像头、毫米波雷达、超声波等核心传感器、核心感知、定位、地图等算法产品和云服务类产品，业务板块涵盖智能驾驶系统、智慧城市产品及服务以及大功率新能源汽车无线充电产品。

小米集团于 2021 年 3 月 30 日正式宣布进入智能电动车领域。纵目科技是小米宣布造车后的首批投资企业之一，通过本次投资，纵目科技有望在小米智能场景应用领域展开多维度合作。

同创伟业创始合伙人、董事长郑伟鹤表示：“自动驾驶行业市场空间巨大，同创伟业看好该领域的长期潜力，相信在纵目科技优秀的管理团队带领下，将进一步推动自动驾驶技术的发展及量产落地，同创伟业也希望继续在自动驾驶领域持续发力，与优秀的企业一起创造长期价值。”

纵目科技创始人、CEO 唐锐表示：“纵目科技通过在算法、算力和传感器等方面的深度融合和持续创新，构建从辅助驾驶到自动驾驶，从低速自动驾驶到全栈能力，并通过灵活的商业模式与战略伙伴深度合作，赋能主机厂商，积极推动中国自动驾驶产业持续发展和高级别自动驾驶系统的加速量产落地。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。