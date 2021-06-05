“为科学点赞同，让真正的科学知识获得传播；

为科学家点赞同，让辛勤工作的科技工作者获得认可；

为科学精神点赞同，向科学要答案，让每个人都能从中获得解答。”

“什么是「科技自立」？我们如何实现科技自立？” 知乎创始人兼 CEO 周源在这个问题下发表了一条视频回答。在视频中，周源透露，「向科学要答案」的专题活动吸引了超过 24 亿次浏览，知友们为科学内容点了 1776 万次赞同。在视频最后，他以个人的名义向全社会发出了 “为科学点赞同” 的倡议。据悉，在最近发布的知乎 “获得感” 好内容标准中，科学领域被赋予了更高的分发权重，进一步夯实了其作为知乎 “基石” 领域的战略地位。

6 月 5 日，由知乎、科普中国联合主办的 “向科学要答案” 盛典在北京隆重举行。这是知乎连续第二年举办科学盛典，多位国内知名院士专家、科学届学者和知乎科学领域答主莅临现场，分享他们在物理学、生物学、材料科学、天文学等方面的知识、经验和见解，和 200 余名科学爱好者一起共观这场科学盛世。

中国科学院院士、材料科学家曹春晓，科普中国发展服务中心副主任高春波等出席活动并发表演讲，倡导每个人以科学知识来解决问题，以科学精神来推动进步，向科学要答案。

知乎创始人兼 CEO 周源通过视频发出 “为科学点赞同” 的倡议，号召通过对科学的鼓励拉近科学和每个人之间的距离。知乎副总裁张宁出席盛典讲述知乎发力科学的初衷和 “获得感” 内容的三大标准，并为知乎科学优秀创作者颁授荣誉奖项。

科学是知乎不变的 “基石”，将持续投入

当日，“向科学要答案” 优质创作者名单在盛典现场揭晓，来自全球各地的知乎科学优秀创作者被授予 “科普中国·知乎联合创作者” 荣誉，并将获得流量、资源等系列扶持，旨在给创作者提供更大的成长空间和商业价值，鼓励更多创作者持续创作更多优质内容。

“向科学要答案” 专题活动已在知乎进行一个多月，活动联合生命健康、人工智能、航天航空等行业权威机构和专家学者向网友发起提问，探讨对科技创新规律的认识。期间，有近 82 万知友在相关问题下贡献了约 175 万条回答，这些回答共收到 1776 万多条赞同，浏览超过 24 亿次。

周源坚定地表示，“无论科学领域是不是风口、有没有流量，知乎将会始终坚持在科学领域的投入”，因为知乎始终相信，科学知识是无价之宝，是一切新知识的源头活水，激发我们的好奇心，为我们带来获得感。

十年前，知乎起步于科技互联网领域的问答，直到今天知乎内容已覆盖 1000 多个垂直领域，成为中国最大的问答式在线社区、中国前五大综合在线内容社区之一，但科学依然被知乎视为 “基石” 领域，并在知乎保持较高的活跃度和受欢迎度。

作为中国科学技术协会全国委员，周源意识到科学知识、科学观念需要结合更具创新的形式传播，拉近每个人和科学的距离。通过视频周源发出倡议，号召大家 “为科学点赞同”，让真正的科学知识获得传播，让辛勤工作的科学工作者获得认可，让每个人都能从科学中获得答案，“给科学内容的每一个 ‘赞同’ 票，就是每个人为 ‘科技自立’ 做出的贡献”，周源表示。

在知乎，科学不再高深莫测、曲高和寡，而是触手可及的价值信息，“祝融火星漫步”、“九章量子计算”、“天和空间站”……中国每一次在科学上的重大突破，知乎都是最重要的传播阵地，也成为科研工作者与科学爱好者的聚集地。

“获得感” 加码知乎视频，让科学精神薪火相传

知乎视频化正在快速发展阶段，在知乎播放千万以上的视频内容中，知识、科普类内容的增长势头尤为显著。正如张宁在《向科学要答案，为科学点赞同》的主题演讲中所言，在知乎所有问题的回答中，人们最想看到的答案就是科学的答案，“因为专业、科学的内容让用户更有 ‘获得感’。”

5 月 27 日知乎推出 “获得感” 社区内容标准，强化社区治理并更新流量分发机制，对符合 “获得感” 标准的内容给予 2 倍以上的流量曝光，希望用充满 “获得感” 的内容来帮助人们找到自己的解答，并获得正向的感受和体会。

张宁在盛典现场对外阐述了知乎 “获得感” 内容的三大标准：能够使用户开阔眼界、带来帮助和产生共鸣——毋庸置疑，科学领域的很多内容都符合 “获得感” 的标准。根据 “获得感” 标准，知乎将给科学领域内容加大曝光权重，把优质的科学内容传递给更多用户，同时为创作者提供更大的成长空间和商业价值。据悉，在新标准内测阶段，知乎的知识技能观点类答主数量提升了 259%，视频数量增加 791%，知识技能观点和解释类答主收益大幅提升 200%。

在 “向科学要答案” 盛典，87 岁高龄的中国科学院曹春晓院士来到现场，曹春晓院士毕生致力于中国航空材料研究，对中国空军装备的现代化作出了重要贡献。在演讲中他阐述了对 “科技自立” 的观点，亲自为 “科技自立” 摇旗呐喊，曹春晓院士理性乐观的科学精神瞬间感染了全场。

十年来，知乎涌现出近千位科学领域的优秀答主，其中不乏大量的科技工作者，他们在各自领域钻研探索的同时，还在知乎扮演着科普 “传播者” 的角色，贡献了大量兼具科学精神和普惠价值的科普内容。

北京航空航天大学叶盛教授是一名知乎生物学话题的优秀答主，在《向未来要答案》的主题演讲中叶盛表示，“关于未来的答案，它只能诞生于科学之中，要依靠每一名科研工作者的辛勤劳作”；北京交通大学副教授陈征在《给大众以答案·科普的价值》演讲中也指出，“科普的内核是协作和分享，科学家不应该只在象牙塔里，科学工作者有义务为大众提供答案”；林业杰从事的工作方向是蜘蛛分类学，他在知乎发布的内容获得近七万次赞同，是蜘蛛目动物、昆虫纲动物话题的优秀答主，活动现场林业杰分享了他与蜘蛛和知乎之间的故事。

在 “向科学要答案” 盛典现场，张宁还透露，目前知乎正在和上海少年儿童出版社共同编撰《十万个为什么》的知乎特别版本，加强科普知识在年轻群体中的传播，让科学精神薪火相传。

知乎起步于问答，但已经超越了问答。目前，知乎有问答、视频、文章、专栏、直播等内容，多元化、专业的优质内容已经覆盖科学、母婴、健康、影视、汽车、科技等 1000 多个垂直领域，截至 2020 年 12 月 31 日累计拥有 4310 万内容创作者，是目前中国最大的问答式在线社区，也是中国前五大综合在线内容社区之一。