日前，创新工场以千万美元投资厦门致善生物科技股份有限公司（简称 “致善生物”），已成为致善生物主要股东之一。

致善生物成立于 2010 年 6 月， 是一家拥有 PCR 底层专利技术的创新型公司，建立了 “多色探针熔解曲线分析”、“超微磁颗粒提取核酸” 和 “自动化仪器系统” 等三个技术平台 ，其技术填补了国内多项 PCR 细分赛道的空白。

在 PCR 领域，开发新型的多重荧光 PCR 多靶点检测体系，提高荧光 PCR 的检测容量和通量，是未来 PCR 技术开发的一个关键方向，为复合型基因检测提供快速、高效的检测工具。多靶点核酸检测正是致善生物在分子诊断领域的独特优势，致善生物的多色探针熔解曲线分析技术平台能够将常规荧光 PCR 的检测靶标数量提升 10-12 倍，可应用于复杂性症候群的超多靶标荧光 PCR 检测。

创始人李庆阁教授表示：“多色探针熔解曲线分析技术建立在荧光 PCR 平台之上，荧光 PCR 是应用最广的核酸检测平台。荧光 PCR 操作简单、可有效降低扩增产物污染，但一大缺点在于它所能检测的靶标数目有限。多色探针熔解曲线分析技术能够在保留荧光 PCR 优点的同时，突破它检测靶标有限的瓶颈。”

目前，致善生物在多色探针熔解曲线分析技术平台之上已成功商业化多个分子诊断产品。

值得一提的是致善生物的 HPV 分型检测产品，其首创单管 14 种高危 HPV 全分型试剂，实现了快速、精准的高危 HPV 全分型检测。目前，致善生物覆盖更多型别的 HPV 全分型产品也在研发中。

李庆阁教授表示：“致善成立以来一直坚持深耕技术，致力于解决临床需求问题。未来，致善生物还将进一步发挥技术优势，布局呼吸道感染、胃肠道、脓毒血症、脑炎等诸多复杂疾病的分子诊断。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。