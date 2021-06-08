苹果今天发布了 Apple Watch 的新系统 watchOS 8。总体来说这版系统是对 watchOS 7 的小改进，包括新增加的正念训练（Mindfulness）app，其内置新的动画效果和其他功能来帮助用户放松。

健身 app 的运动模式将会加入太极拳和普拉提。睡眠监测方面，新系统会在你睡觉时记录呼吸频率和血氧水平等数据，以更好地反映你的睡眠状态。这些数据也会被记录到健康 app 中。

此外，还有新的人像照片表盘，它可以利用 AI 实现景深和动态效果。照片 app 采用新的布局，并支持直接通过信息或邮件 app 共享。iOS 15 与 macOS Monterey 里的专注模式当然也有支持到。同时，Apple Watch Series 6 将利用超宽频技术获得数字汽车钥匙支持。你还可以用手表直接查找其他 Apple 设备，例如 AirTag。

家庭 app 可通过 Apple Watch 控制智能家居小工具，提供更多常用设备快捷方式，并能够查看来自安全摄像头的画面。

还有一些新功能，包括下一小时降水警报。更多原生应用将能够利用 Apple Watch 的屏幕始终显示功能，包括地图、正念、正在播放、电话、播客、秒表、计时器和语音备忘录。苹果表示也会为第三方应用程序提供相应的 API。

watchOS 8 支持 Apple Watch Series 3 及更新机型，开发者 beta 版今日就会上线，公众测试版将于 7 月推出，正式版则定于今年秋季推送。