6 月 8 日，互联网 “医疗+医药” 健康到家服务平台叮当快药宣布获得新一轮融资，规模达 2.2 亿美元。此轮投资由 TPG 亚洲基金（TPG Capital Asia）领投，奥博资本（OrbiMed）、鸿为资本（Redview Capital）联合领投，璞林资本 (Valliance) 、兰馨亚洲、夏焱资本、盈科资本等机构跟投。华兴资本在此次交易中担任财务顾问。

叮当快药创始人兼董事长杨文龙介绍：“借助本轮融资，叮当快药将推进实施’ 医+药+险’ 的健康到家战略，紧跟疫情常态化时代互联网医疗医药服务新趋势，通过不断的产品迭代与技术创新，提供依托互联网的多场景、一站式的问诊、购药、慢病管理、心理咨询等医疗医药服务。”

杨文龙表示：“感谢新老股东一直以来对叮当快药发展的认可，TPG、奥博、鸿为等作为领先的私募股权投资公司，在医疗行业有着广泛的投资经验。接下来，我们仍将一起全力以赴，加快医疗、医药数字化进程，为百姓健康提供一站式服务。”

TPG 亚洲基金董事总经理蔡俐表示：“在新冠防疫常态化的背景下，大众对数字生活和医疗健康的需求愈发明显。叮当快药是将这两者有机结合在一起的典范。在大数据、互联网新技术的加持下，叮当快药开创了互联网医疗、医药及健康商品到家的自营服务模式，将药企、药店、用户一站式链接，为众多场景提供及时贴心服务，并进一步向综合医疗服务领域拓展。TPG 看好叮当快药的技术、模式和发展潜力，将全力支持其快速发展，惠及更多用户。”

奥博资本 (OrbiMed) 合伙人王婷表示：“叮当快药以 AI、大数据、5G、物联网等高效的信息技术为医疗健康系统赋能，为行业发展带来新动能，其卓越的科技创新能力和专业的健康服务能力，让老百姓足不出户就能方便地问诊购药。我们很高兴能在公司发展的重要阶段与之携手，为服务百姓健康、推动行业发展持续带来价值。”

鸿为资本 (Redview Capital) 合伙人王欣表示：“鸿为资本致力于同具备创新能力的行业领先企业合作，叮当快药在互联网医疗、医药领域深耕多年，线上问诊买药平台、线下叮当智慧药房全面布局，实现在线问诊、用药指导、送药上门、健康管理等全流程健康服务，展现出强大的创新力、科技力、竞争力，我们将全力支持叮当快药持续发展，共同服务国民健康。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。