欢迎来到 BEYOND

我们澳门见！

以下为视频内容

Q1 BEYOND 将聚焦科技创新以及它对各行业的影响力。你认为科技在哪些方面影响了您所在的行业？

李开复：人工智能是有史以来最重要的科技突破之一。它像电力一样，将赋能每个行业和各种应用程序，从医疗保健到制造业，再到金融行业。人工智能不仅将可以完成很多人类可以做的事情，还能优化传统流程，提效降本。因此，在 AI 的帮助下，人们能不断创新，追求卓越。还有什么比这更重要呢？

Q2 在后疫情时代，你最关心的是什么？

李开复：我最担心的是，后疫情时代人们已经习惯了视频进行会议。而我们其实很需要面对面的会面，就像在 BEYOND 博览会相聚一样。

Q3 你对 BEYOND 博览会有什么期待？

李开复：我真的十分期待 BEYOND 博览会的到来，由于接种了疫苗等措施，我很乐意参会，这将是我两年来第一次亲自参加一场线下会议。面对面的会见老朋友，新朋友，和他们探讨科技趋势，与来自世界各地的人们相聚合作，让未来科技更好地造福人类。

参展报名，预购从速，请戳链接提交信息： https://beyondexpo.com/zh-hans/exhibitors/

成为赞助商参与大会，请通过 bd@beyondexpo.com 联系，获取报价信息

限时优惠票已正式发售（截止日期 6 月 26 日），请戳链接获取： https://beyondexpo.com/zh-hans/tickets/

BEYOND 国际科技创新博览会，8 月 26-28 日，我们澳门见。

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