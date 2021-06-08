近日，国家工业信息安全发展研究中心（简称国家工信安全中心）发布了《中国隐私计算产业发展报告（2020-2021）》。报告指出，中国的隐私计算专利申请量在过去两年飞速上升，其中拥有专利数最多的前三家公司分别为蚂蚁集团、阿里巴巴及微众银行。

这也是国内官方研究机构首份全面覆盖了隐私计算产业的技术、产业及政策建议等方面的综合报告。国家工信安全中心是工业和信息化部直属事业单位，也是我国工业领域国家级信息安全研究与推进机构。

数据显示，自 2017 年起，专利申请量飞速上升，截至 2021 年 4 月，隐私计算相关专利近 5000 项。从专利领域来看，隐私计算研究热点主要集中在协议，软件平台的访问控制，利用校验、证书和签名保障数据完整性，密钥分配，系统用户身份或凭据检验等方面。

报告称，深度布局隐私计算的企业投入大量研发人员力量，专利申请量总数超过各高校。例如，蚂蚁集团、微众银行隐私计算研发团队达到 500 人，阿里巴巴相关人员达到 200 人，矩阵元及平安科技的团队规模也在 100 人左右，5 家企业共申请专利近 1000 项，约占专利总量 20%。

各机构专利申请数量。来源：国家工业信息安全发展研究中心

数据显示，蚂蚁集团、阿里巴巴和微众银行是国内专利申请数量最多的三家机构，其中蚂蚁集团最多。此前，蚂蚁集团隐私计算平台在 2021 年中国国际大数据产业博览会（简称数博会）还入选 “领先科技成果奖” 和 “十佳大数据案例” 两个权威榜单。

“结合我国大数据产业规模来看，隐私计算产品市场规模约为 10 亿，基于隐私计算的数据交易应用模式市场或将达到千亿级”。报告预测，随着国家对隐私数据监管的加强，企业对数据价值重视程度的提高，隐私计算将在 2020-2030 年实现爆炸式增长，有望发展成为数据共享基础设施的重要环节。