6 月 8 日，亚马逊云科技宣布通过与光环新网和西云数据的紧密合作，在北京区域和宁夏区域正式上线 Amazon WAF，为客户 Web 资源提供七层防护功能，帮助客户保护 Web 应用以及应用程序接口（API）免遭常见 Web 漏洞和僵尸程序的攻击。Amazon WAF 易于部署和维护，可以随需即用，根据部署的 Web 访问列表和相关规则以及处理的 Web 请求数量付费。

亚马逊云科技大中华区云服务产品管理总经理顾凡表示，“全球每个月有数以百万计的活跃客户使用亚马逊云科技，覆盖了各种规模、各个行业的企业和组织。安全合规是亚马逊云科技的首要任务，也是创新的根本保障。Amazon WAF 在中国区域的上线，进一步完善了我们在中国区域的安全工具组合，帮助客户筑起 Web 资源的安全防线，为互联网数据安全保驾护航。”

Amazon WAF 易于部署和维护。客户可直接通过 Console，无需修改网络地址或网络配置以及客户端等，即可轻松部署 Amazon WAF。一个典型的 Amazon WAF 部署可以在 30 分钟内完成，1 分钟内配置生效。Amazon WAF 包含功能全面的 API，可实现安全工作的自动化创建、部署、维护等功能。Amazon WAF 预置多种由亚马逊云科技管理更新的托管规则，帮助客户快速入门，有效规避开放式 Web 应用程序安全项目 (OWASP) 十大安全风险、内容管理系统 (CMS) 特有的威胁或常见漏洞 (CVE)。此外，客户还可以配置，添加自定义规则。通过上述两种规则的组合，Amazon WAF 可以检查 HTTP 请求报文的任意部分。在保证最低处理延迟的基础上，完成限速/阻断/放行/计数等动作，保护 Web 应用程序免遭如 SQL 注入等恶意攻击。

Amazon WAF 允许客户在控制台中监控常见的机器人程序 (即自动化程序)，直观地查看机器人流量的类别、标识和其他关键信息；利用安全规则还可以进一步限制速率或阻止特定程序（如扫描、爬网等），从而有效解决资源消耗、指标扭曲甚至故障停机等问题。

北京宇逸科技是一家数字化营销服务公司，主要提供系统平台开发、营销数据应用、网络视频等解决方案。北京宇逸科技 CTO 侯保中表示：“为客户提供在线营销平台和支持在线运营时，Web 安全是我们始终无法绕过的问题，尤其是举办大型在线活动时，平台常常面临被攻击的风险。Amazon WAF 服务可以保护我们的应用或 API 免遭漏洞攻击和僵尸程序攻击，并且可以创建安全规则，根据规则控制僵尸程序流量，防范常见攻击，简化部署，控制流量到达应用的方式。同时，该服务是云原生安全服务，我们不需要考虑服务器部署，不用担心流量高峰时安全能力的弹性扩展，不用担心传统 WAF 需要的许可证扩展。这些都为我们节省了大量的时间和成本，未来宇逸科技将用 Amazon WAF 服务为更多数字营销服务保驾护航，服务好我们的客户。”

至此，亚马逊云科技中国区域进一步丰富了其安全工具组合，包括：基础架构应用安全防护（Amazon WAF）、身份认证及访问控制（如 Amazon Identity & Access Management，Amazon Directory Service 等）、检测（如 Amazon Security Hub 、Amazon GuardDuty 等) 和数据保护（如 Amazon Key Management Service）等。同时，亚马逊云科技还可以提供动手培训，提高客户团队的安全能力，为客户提供全方位的安全助力。