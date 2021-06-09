近日，南京征祥医药有限公司宣布完成 2 亿元人民币的 A+轮融资，本轮投资由国投招商领投，经纬中国以及醴泽资本跟投。完成本轮融资后，征祥医药累计融资总额已超过 3.3 亿元人民币。

征祥医药是一家处于临床阶段的小分子创新药企业，由拥有多年国际知名药企研发和管理经验的归国技术团队创建。征祥医药总部位于国家级新区—南京江北新区，且在中国杭州及美国旧金山均设有全资子公司，进行全球化布局。

征祥医药现主要聚焦于癌症、病毒感染和自身免疫疾病领域的 Best-in-Class 以及 First-in-Class 新药开发，为未被满足的临床需求提供差异化的解决方案。

本轮募集的资金将用于加速推进公司新一代抗肿瘤药物 ZX-101A 的全球多中心临床试验，同时完成抗流感新药 ZX-7101A 和高选择性 PI3Kγ抑制剂 ZX-4081 等临床申报，随即展开临床试验，保证公司管线的核心竞争力。

征祥医药团队基于小分子新药研发的成功经验，全面考虑选择疾病相关靶点，合理设计临床候选药物，并且在控制成本的基础上高效开展产品开发。研发管线方面，征祥医药主要聚焦于恶性肿瘤、感染以及自身免疫疾病领域，拥有全球性自主知识产权的 best-in-class 或 first-in-class 的药物分子。征祥医药计划于今年第三季度完成 2 项国内及 1 项美国 FDA 的 IND 申报，争取早日实现药物上市，为临床亟需患者提供更优质的药物疗法。

征祥医药创始人兼董事长杨金夫博士表示：“本轮融资是公司发展史上的又一里程碑事件，征祥医药将全速推进在研项目及管线建设，进一步加强公司在恶性肿瘤、自身免疫以及感染领域的核心优势，并不断丰富公司的研发管线，力争早日将征祥医药打造成为以南京总部为中心面向全球的国际化药企。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。