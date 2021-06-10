今日，亚马逊广告在中国介绍其全流域品牌打造方案，帮助中国出口跨境电商卖家增长业务并打造全球品牌。此外，亚马逊广告还将通过本地专属服务团队加强对卖家的支持力度，通过全方位的教育和培训，提升卖家打造品牌的能力。

过去六年，亚马逊全球开店已经帮助数十万中国卖家拓展全球业务。随着出口跨境电商的发展，越来越多卖家不再只关注销售业绩的增长，将打造全球品牌作为未来长期发展的目标。

亚马逊广告提供了多个触点帮助品牌与消费者建立连接，包括亚马逊在线商城和线下实体店，Kindle 电子书阅读器、Fire TV、Fire 平板电脑以及 IMDb TV 等各种类型的电子设备， Fire TV, Twitch 和 IMDb TV 上丰富的娱乐和视频内容，亚马逊快递盒以及亚马逊站外的第三方网站和应用程序等。

亚马逊广告的产品覆盖消费者决策旅程的不同场景，在帮消费者发现新产品和新品牌同时，令卖家有机会与消费者尽可能的互动，从而推动产品销售并进一步打造品牌。通过 “品牌旗舰店”，卖家可以免费在亚马逊上创建集产品和品牌故事于一体的品牌阵地，为消费者创造卓越的购物和品牌发现之旅；“商品推广”、“品牌推广” 有助于增加商品和品牌在搜索结果和商品详情页上的曝光；“展示型推广”、“亚马逊 OTT 和在线视频”、以及 “亚马逊 DSP” 帮助品牌触达亚马逊站内以及亚马逊站外第三方网站和应用程序上更广泛的消费者，提升品牌曝光。“帖子”、“关注” 和 “亚马逊直播” 则帮助品牌用更生动和生活化的内容与消费者互动，为消费者创造独特的购物体验，并提升品牌购买意向。

亚马逊广告的每个产品带来的品牌营销效果并不是单一的，卖家可以通过不同广告产品的组合实现增长业务、打造品牌的目标。

亚马逊广告还提供受众洞察以帮助品牌充分了解消费者、发现新机会，并通过一系列衡量广告效果的工具和方法帮助品牌评估其广告营销效果，持续优化其品牌营销策略。

此外，亚马逊广告还帮助品牌与第三方合作伙伴建立联系，包括管理服务提供商和工具服务提供商。在中国，亚马逊广告拥有完善的本地专属服务团队，提供丰富且全面的教育和培训，帮助品牌和和第三方合作伙伴及时了解亚马逊广告的产品和服务，从而更好地规划其品牌营销战略。

未来，亚马逊广告将持续创新，帮助更多中国出海企业实现全球业务增长，并打造全球品牌。